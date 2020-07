Semih Özsoy: 'Kurtla yiyip, kuzuyla ağlayanlar'

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Fenerbahçe Kumpası Davası'nın 15. duruşma periyodunda açıklamalarda bulundu. Duruşmaya sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yöneticiler de katıldı.



YILLARDIR SÜREGELEN ACI



"Mutlu günler diye açtık ama hiç de mutlu olmamakla birlikte yıllardır süregelen bu acı, iftira dolu kara günlerin acısını tekrar tekrar hissediyoruz. Yıllar önce bir pazar sabahına bir iftirayla uyanmıştık ne olduğunu anlamadan. Savunmadan daha çok, ne yapacağımızdan daha çok bu iftirayı bize kim niye attı diye kendi kendimize düşünmüştük. Çaresizlikle, böyle bir şeyin nasıl olabileceğini, kimlerin buna kalkıştığını o zamanlar anlamamıştık ama resim zamanla netleşti. Kimlerin ne olduğu anlaşıldı.



FENERBAHÇEMİZİ YOLUNDAN ETTİLER



Fenerbahçemizi hakikaten yolundan ettiler. Büyük iftiralarla, fitne fesatla zor günler yaşattılar. Gelebileceğimiz çok güzel günleri geciktirdiler. Eninde sonunda geleceğiz ama o gideceğimiz yol, ulaşacağımız hedefler için biraz daha uğraşmak zorunda kaldık. Bu geldiğimiz günde de o zor günlerde gittik ifadeler verdik, mücadeleler verdik. Bir pazar sabahı kalktık ki Başkanımızı, yöneticilerimizi gözaltına almışlar. O gün biz de o şartlarda gittik mücadele verdik, ifadeler verdik. Dünyanın en zor şeyini yapmak zorundaydık. O zamanlar birkaç yalan iftira, tapelerle 'suçlusun, suçsuzluğunu ispat et' dediler.



BANKAYI SOYMADIYSAN SOYMADIĞINI ANLAT



Yani sen bu bankayı soymadıysan soymadığını anlat. İnsanlar da, 'Bu bankayı soymadım, sabah erken kalkmadım, oraya gitmedim, bunu yapmadım' demek zorunda kaldılar. Fakat öyle kurulu bir düzen vardı ki, siz ne derseniz deyin, onların bildiği ve yaptığı programa göre devam etmekteydi. Daha sonra haklılığımız ortaya çıktı. Her şey ispatlandıktan sonra bugünkü davanın içeriğini kapsayan müşteki konumuna geldik. Biz davacıydık, hala da davacıyız, hala da takipçisiyiz. Sonuna kadar da takip edeceğiz. Dolayısıyla bu acı günlerin bir an önce bitmesi için bizim tek isteğimiz bu sürecin adının bir an önce konması. Ondan sonra biz her platformda kendi davamızın takipçisi olacağız.



KURTLA YİYİP, KUZUYLA AĞLAYANLAR



Hep söylediğim bir şey var, medya başta olmak üzere bunu her alanda söylüyorum; 'Kurtla yiyip kuzuyla ağlayanlar gün yüzüne çıkmadığı sürece bu dava bitmeyecek.' En azından resmi makamlarda, mercilerde bir an önce adının konması lazımdı çünkü bizim yapacaklarımız var. Camianın kenetlenmiş bir durumda mesaisini harcayacağı yerler vardır. Dolayısıyla bir an önce sonuçlanmasını, Başkanımızın, yöneticilerimizin çektikleri acıların sonucunu almamızı bir an önce bekliyoruz.



ALİ KOÇ DEVAMLI BURADA



Aynı seçilmeden önce olduğu gibi seçildikten sonra da Ali Başkanım devamlı burada. Sağ olsun Fethi Bey, bütün hukukçu arkadaşlar burada. Çağlayan'da olsun, burada olsun Bugün Ali Başkan da geliyor. Önemli ve güzel bir konuşma da yapacak. Camia olarak bir bütün içerisindeyiz. Bunun eskisi, yenisi, farklılığı olmaz. Biz yönetimden gittiğimiz takdir de ki inşallah o zamanlara kalmayacak, ama bundan 10 yıl sonra da olsa 100 yıl sonra da olsa bunun takipçisiyiz. Birlik beraberlik içerisindeyiz."