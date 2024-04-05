Semih Kılıçsoy, alkış aldı

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, Başakşehir maçındaki performansıyla alkış aldı. 18 yaşındaki futbolcu, takımda ayakta kalan oyunculardan biri oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Semih Kılıçsoy, alkış aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Nisan 2024 12:00
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Başakşehir maçından önce ligde oynanan son 3 maçta ne gol ne de asist yapabilmişti.

18 yaşındaki oyuncu, Başakşehir mücadelesiyle birlikte yeniden kendini buldu. Takımının attığı tek golde pası veren isim olan Semih, sahada kaldığı süre içerisinde de önemli işler yaptı.

87. dakikada bir topu direkten dönen genç futblcu, forma bulduğu bölümde takımı adına en iyi isimlerden biri oldu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery