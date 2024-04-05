Semih Kılıçsoy, alkış aldı

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Başakşehir maçından önce ligde oynanan son 3 maçta ne gol ne de asist yapabilmişti.
18 yaşındaki oyuncu, Başakşehir mücadelesiyle birlikte yeniden kendini buldu. Takımının attığı tek golde pası veren isim olan Semih, sahada kaldığı süre içerisinde de önemli işler yaptı.
87. dakikada bir topu direkten dönen genç futblcu, forma bulduğu bölümde takımı adına en iyi isimlerden biri oldu.
18 yaşındaki oyuncu, Başakşehir mücadelesiyle birlikte yeniden kendini buldu. Takımının attığı tek golde pası veren isim olan Semih, sahada kaldığı süre içerisinde de önemli işler yaptı.
87. dakikada bir topu direkten dönen genç futblcu, forma bulduğu bölümde takımı adına en iyi isimlerden biri oldu.
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