Semih Kılıçsoy'a, Avrupa'dan 4 dev talip

Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Semih Kılıçsoy, Siyah-Beyazlı formayla ortaya koyduğu başarılı performansla şimdiden devleri peşine taktı.
AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE
18 yaşındaki futbolcu şimdiden Premier Lig ekipleri Tottenham ve Aston Villa'nın radarına girdi.
Bu iki kulübün yanı sıra Bundesliga'dan Borussia Dortmund ve Hollanda devi Ajax da Semih'i yakından takip ediyor.
Beşiktaş yönetimi yakın zamanda Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmıştı serbest kalma maddesi eklememişti.
18 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 resmi maça çıkan Semih Kılıçsoy bu karşılaşmalarda 6 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE
18 yaşındaki futbolcu şimdiden Premier Lig ekipleri Tottenham ve Aston Villa'nın radarına girdi.
Bu iki kulübün yanı sıra Bundesliga'dan Borussia Dortmund ve Hollanda devi Ajax da Semih'i yakından takip ediyor.
Beşiktaş yönetimi yakın zamanda Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmıştı serbest kalma maddesi eklememişti.
18 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 resmi maça çıkan Semih Kılıçsoy bu karşılaşmalarda 6 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.