Semedo ve Mario Lemina'dan derbi sonrası mesaj!

Fenerbahçe forması giyen Nelson Semedo ve Galatasaray forması giyen Mario Lemina, derbinin ardından paylaşımlarında dostluk mesajı verdi.
Wolverhampton'da birlikte forma giyen iki isimden Semedo, "Günün sonunda her şey sevgi ve saygıdan ibaret, kardeşim." dedi.
Mario Lemina, "Aynı takım için savaşmıyoruz ama sana olan sevgim aynı kalıyor, koca adam." ifadelerini kullandı.
