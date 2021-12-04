Schick terminatöre bağladı, Leverkusen 7 attı!

Bundesliga'da 14. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen, konuk ettiği Greuther Fürth'ü 7-1 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Schick terminatöre bağladı, Leverkusen 7 attı!
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04 Aralık 2021 19:25
Bundesliga'da 14. hafta karşılaşmasında Bayer Leverkusen, Greuther Fürth'ü ağırladı.

BayArena'da oynanan müsabaka, Leverkusen'in 7-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Adli, 17. dakikada Tapsoba, 45. dakikada Hincapie, 49, 69, 74 ve 76. dakikalarda Patrik Schick kaydetti. Fürth'ün tek sayısı 33. dakikada Dudziak'tan geldi.

Bu sonucun ardından Leverkusen, üst üste 3. galibiyetini aldı ve 27 puanla 3. sırada yer aldı. Ligdeki 13. mağlubiyetini alan Fürth ise 1 puanla son sırada yer aldı.

Leverkusen gelecek hafta Frankfurt deplasmanına gidecek. Fürth ise Union Berlin'i ağırlayacak.


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