Bundesliga'da 14. hafta karşılaşmasında Bayer Leverkusen, Greuther Fürth'ü ağırladı.
BayArena'da oynanan müsabaka, Leverkusen'in 7-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Adli, 17. dakikada Tapsoba, 45. dakikada Hincapie, 49, 69, 74 ve 76. dakikalarda Patrik Schick kaydetti. Fürth'ün tek sayısı 33. dakikada Dudziak'tan geldi.
Bu sonucun ardından Leverkusen, üst üste 3. galibiyetini aldı ve 27 puanla 3. sırada yer aldı. Ligdeki 13. mağlubiyetini alan Fürth ise 1 puanla son sırada yer aldı.
Leverkusen gelecek hafta Frankfurt deplasmanına gidecek. Fürth ise Union Berlin'i ağırlayacak.
BayArena'da oynanan müsabaka, Leverkusen'in 7-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Adli, 17. dakikada Tapsoba, 45. dakikada Hincapie, 49, 69, 74 ve 76. dakikalarda Patrik Schick kaydetti. Fürth'ün tek sayısı 33. dakikada Dudziak'tan geldi.
Bu sonucun ardından Leverkusen, üst üste 3. galibiyetini aldı ve 27 puanla 3. sırada yer aldı. Ligdeki 13. mağlubiyetini alan Fürth ise 1 puanla son sırada yer aldı.
Leverkusen gelecek hafta Frankfurt deplasmanına gidecek. Fürth ise Union Berlin'i ağırlayacak.