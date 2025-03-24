Sarri'den Kulüpler Dünya Kupası'na eleştiri!

İtalyan teknik adam Maurizio Sarri, Kulüpler Dünya Kupası'na eleştiride bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Sarri'den Kulüpler Dünya Kupası'na eleştiri!
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24 Mart 2025 23:44
İtalyan teknik adam Maurizio Sarri, maç takvimiyle ilgili konuştu.

Sarri, "Maç takvimiyle ilgili bazı şeyler söyledim ve şikayetçi biri olarak gösterdildim. Ama şimdi herkes aynı şeyi söylüyor." dedi.

İtalyan teknik adam, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı izleyip izlemeyeceğine yönelik gelen soruya, "Herkes bir şeylerin yanlış gittiğinin farkına vardı. Bunu ilk söyleyen bendim ve baş belası olarak gösterildim. Diğer takımlar kampta olduğu sırada bitecek bir turnuva bu, neden bahsediyoruz!" sözlerini sarf etti.

Sarri, 2022 Dünya Kupası'nda da maç takviminden şikayet etmiş ve Dünya Kupası'nda maç izlemeyeceğini söylemişti.

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