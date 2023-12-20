Saras Jasikevicius: ''İkinci yarı büyük efor sarf ettik''

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında konuk ettiği Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibini 80-78 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Saras Jasikevicius, galibiyetten dolayı takımı ve taraftarları tebrik etti.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jasikevicius, "Maça çok yavaş başladık ama daha sonra toparlandık. İki farklı yarı vardı diyebiliriz. İkinci yarı büyük efor sarf ettik. Enerjimizi toparlayıp, Berlin için hazır olmamız gerekiyor." diye konuştu.





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