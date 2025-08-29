29 Ağustos
Saran yeni teknik direktörü açıkladı: Conceiçao

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Sadettin Saran, Sergio Conceiçao ile anlaştığını duyurdu.

Saran yeni teknik direktörü açıkladı: Conceiçao
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, el sıkıştığı teknik direktörü açıkladı.

Saran, daha önce Porto ve son olarak Milan'ı çalıştıran Sergio Conceiçao ile anlaştığını duyurdu.

İşte Sadettin Saran'ın açıklaması:


"Teknik direktörümüz Jose Mourinho'nun bugün itibariyle kulüp yönetimimiz tarafından görevden alındığı haberi hepimizin malumudur.

Olağanüstü kongremize tam 23 gün kaldığı dikkate alındığında, verilecek olan yeni teknik adam kararı kuşkusuz hayati önem arz etmektedir.

Gelinen noktada artık ifade etmek zorundayız ki, teknik direktör adayımız Sérgio Conceiçao'dur.

Yönetimimizi ivedilikle harekete geçmeye davet ediyoruz. Sérgio Conceiçao kulübümüze eski teknik direktörümüz Mourinho'dan daha iyi şartlarda gelmeye hazırdır.

Conceiçao'nun kulübümüzün genlerine de uygun, hırslı ve heyecan verici karakteri dikkate alınırsa, bizleri özlenen başarılara taşıyacağına olan inancımız tamdır.

Yönetimimizin bu görüş ve düşünceyle hareket etmesini umuyor, üzerimize düşecek bir görev varsa müdahil olmaktan mutluluk duyacağımızı ifade ediyoruz.

Fenerbahçe her şeyden önemlidir."

SERGIO CONCEIÇAO KİMDİR?

Futbolculuk kariyerinde Porto, Lazio, Inter, Parma gibi takımların formasını giyen Conceiçao, 2010 yılında PAOK formasıyla futbola nokta koydu.

Teknik direktörlük kariyerine ülkesinin takımı Olhanense'de başlayan Conceiçao, ardından Coimbra, Braga, Vitoria SC, Nantes'ta görev yaptı.

Conceiçao, 2017 yazında imza attığı Porto'da 7 sezon görev yaptı ve 368 maçta 2.29 puan ortalaması yakaladı. Porto'da 3 lig, 5 kupa ve 3 Süper Kupa sevinci yaşadı.

50 yaşındaki Conceiçao, Aralık 2024'te Milan'a imza attı ve 31 maçta 1.71 puan ortalaması tutturdu. Conceiçao, Milan ile birlikte İtalya Süper Kupası'nı kazandı.



Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.