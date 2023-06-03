Sao Paulo'dan Galatasaray'a cevap; 15 milyon euro

Galatasaray, Sao Paulo forması giyen Rodrigo Nestor'un fiyatını sordu, beklenmedik bir cevap aldı. İşte haberin detayları...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Sao Paulo'dan Galatasaray'a cevap; 15 milyon euro
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03 Haziran 2023 18:13
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

GALATASARAY FİYAT SORDU

Portekiz basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Sao Paulo forması giyen Rodrigo Nestor'un fiyatını sordu.

Brezilyalı oyuncu için sarı kırmızılı yöneticilere 15 milyon euroluk bir fiyat sunuldu. Sözleşmede ayrıca bir de sonraki satıştan pay istendi.

AVRUPA'YA GİDEBİLİR

Transfer ile ilgili sarı kırmızılıların nasıl bir cevap verdiği yazılmadı. 22 yaşındaki oyuncunun Avrupa'ya transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu da ifade edildi.

Piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncu, Sao Paulo ile 151 maça çıktı ve 10 gol, 21 asist yapma başarısı gösterdi. 

 
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