Santos'tan geleceği için açıklama!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Başakşehir maçının ardından takımdaki geleceği için gelen soruya yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Santos'tan geleceği için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Nisan 2024 23:53
Son güncelleme 04 Nisan 2024 23:54
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Santos, basın toplantısında geleceği için gelen soruya da yanıt verdi. Portekizli teknik adamın sözleri şu şekilde;

"Bu bana bağlı bir durum değil. 1.5 yıllık bir kontrata imza attım. Buraya bir proje için geldim. Bu sadece bu sezon için değil. Burada en iyi şekilde ligi bitirmek ve Türkiye Kupası'nı alma hedefimiz vardı. Bu takım bu sene 4 hoca değiştirdi. Zaten bunun bilincindeydim. Sene başından beri bundan bahsetmedim. Zaten takımın ne halde olduğunu herkes biliyor. Asıl gelme sebebim önümüzdeki yılın projesi. Takımın neye ihtiyacı var, hangi oyuncular gitmeli, kalmalı... Benim Beşiktaş ile ilgili en büyük hedefim önümüzdeki yılı planlamak. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Ben kariyerimde bu tarz durumlarla karşılaştım. Ben yönetime güveniyorum. Tabii ki yönetimin başka bir planı vardır, farklı olabilir. Yönetime inanıyorum, onların da bana inandığını biliyorum. Beşiktaş gibi bir takımı hak ettiği yere taşımak için buradayım. Sağlam adımlarla önümüzdeki yılı planlamamız gerekiyor."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery