Şanlıurfalı engelli Ömer'in hayatı basketbolla değişti

Şanlıurfa'da engelinden dolayı dışarı çıkmayan ve içine kapanık bir yaşam süren Ömer Toydemir'in hayatı tesadüfen tanıştığı basketbolla değişti.



Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un 15 yaşındaki oyuncusu Ömer Toydemir, geçen yıl ekmek almak için gittiği fırında tanıştığı Bekir Solmaz'ın ısrarı sonucu takımın antrenmanına katıldı.



Tekerlekli sandalye basketbolu hakkında bir bilgisi olmayan Toydemir, ilk antrenmanda tekerlekli sandalyeye oturup topu eline alınca basketbol oynamaya karar verdi.



Yaklaşık bir yıl altyapıda süren çalışmalarının karşılığını alan Toydemir, yeni sezon çalışmalarına A takım ile başladı.



- "Topu elime alınca tüm hayallerim değişti"



Ömer Toydemir, AA muhabirine, ekmek almak için gittiği fırında yanına gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor oyuncularından Bekir Solmaz'ın kendisini basketbol oynamaya davet ettiğini söyledi.



İlk başta bu davete sıcak bakmadığını ancak tekerlekli sandalye basketbolunu tanıma adına bir defalığına antrenmana gitmeye karar verdiğini ifade eden Toydemir, şöyle konuştu:



"Benim tekerlekli sandalye basketboluyla ilgili bilgim yoktu ve ilk defa duyuyordum. Önceleri bende bir tereddüt oluştu oynayayım mı oynamayayım mı diye. Sonra evde düşündüğümde 'Giderim ama yapmam.' dedim. Ertesi gün salona gittim, sandalyeye oturup topu elime alınca tüm hayallerim değişti. Çünkü o anda neler yapabileceğimin farkına vardım ve 'Benden bir şeyler olabilir.' dedim. İlk başlarda ailem ve yakınlarım çok destek vermiyorlardı ama şimdi hem babam hem annem bu sporu yapmamı istiyorlar ve seviyorlar. Amacım seneye genç milli takıma seçilerek ülkemi ve bayrağımı Avrupa'da temsil etmek."



Spora başlamadan önce hep evde olduğunu, telefon ve televizyonla vakit geçirdiğini, başka bir şey yapmadığını dile getiren Toydemir, "Basketbolla tanışınca yapabilecek bir şeylerim oldu. Canım sıkıldıkça salona gelip antrenman yapıyorum. Daha önceleri içime kapanık biriydim, arkadaşlarım da benimle dalga geçerdi ama ben onlara gülerdim. Bu sporla tanışınca bir şeyler başarabileceğimin hissiyatına vardım. Spora başladıktan sonra bende çok şey değişti, örneğin bayağı bir arkadaş çevrem oldu." ifadelerini kullandı.



- Yıldırım: "Önümüzdeki yıllarda çok önemli bir yıldız olacak"



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Serdar Yıldırım ise Ömer Toydemir'in gelecek vadeden bir sporcu olduğunu söyledi.



Altyapıya önem veren bir kulüp olduklarını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:



"Türkiye'de altyapıdan en çok sporcu yetiştiren bir kulübün antrenörü olarak Ömer gibi oyunculara hizmet etmek bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Amacımız tekerlekli sandalye basketbolunda altyapıdan daha fazla oyuncu yetiştirerek hem kendi takımımızda değerlendirmek hem de diğer takımlara göndererek ekonomik kazanımlarını sağlamaktır. Ömer'den son derece memnunuz. Örnek sporculardan biri olacağını şimdiden söyleyebilirim. Çalışkan, öz güveni olan ve her antrenörün çalışmak istediği oyunculardandır. 15 yaşında olmasına rağmen A takımla çalışıyor. Bizimle yaklaşık 1 yıldır çalışmasına rağmen 3 yıllık bir sporcunun performansını gösteriyor. Öyle görünüyor ki kısa zamanda da formayı kapacak. Ömer kendisine verdiklerimizi hemen alan, yeniliklere açık bir sporcu. Bu, hem bizim işimizi hem kendi gelişimini kolaylaştırıyor. Önümüzdeki yıllarda çok önemli bir yıldız olacak."





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