Samsunspor transfer için yol haritasını çiziyor!

Samsunspor'da futbol direktörü Fuat Çapa, icra kurulu üyeleri ve teknik direktör Markus Gisdol, yol haritası ve transferler için toplantı gerçekleştirecek.

, Fotoğraf; AA
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Samsunspor transfer için yol haritasını çiziyor!
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20 Kasım 2023 15:42
Yılport Samsunspor, ligde bir türlü istediği skorları elde edemedi.

Lige verilen milli arada futbol direktörü Fuat Çapa, icra kurulu üyeleri ve teknik direktör Markus Gisdol, yarın takımın başarısı için neler yapılması gerektiği ile ilgili bir istişare toplantısı gerçekleştirecek.

Yönetimin özellikle takımın başarısı için devre arası eksik mevkilere yapılacak transferler hakkında konuşması bekleniyor.

Toplantı ile ilgili detay veren futbol direktörü Fuat Çapa, "Geride kalan karşılaşmaların genel değerlendirmesini yapacağız ekip olarak, salı günü yapılacak değerlendirme ve hocamızın raporu üzerine konuşacağız. Tabii ki yönetime de aktaracağız ve bundan sonraki süreçte neler yapacağımızı, kalan maçlar, devre arası eksiklerimizi tamamlamak ile ilgili biraz daha fazla zaman harcayacağız" dedi. [Samsun Gazetesi]

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