Samsunspor, Talha Ulvan'ı renklerine bağladı!

Samsunspor, Talha Ulvan ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor, Talha Ulvan'ı renklerine bağladı!
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13 Ocak 2022 21:32
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Talha Ulvan'ı kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Belçika Pro League ekiplerinden Oud-Heverlee Leuven forması giyen 20 yaşındaki defans oyuncusu Talha Ulvan ile 3,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, Ulvan'ın transferinin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

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