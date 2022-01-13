Samsunspor, Talha Ulvan'ı renklerine bağladı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Talha Ulvan'ı kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Belçika Pro League ekiplerinden Oud-Heverlee Leuven forması giyen 20 yaşındaki defans oyuncusu Talha Ulvan ile 3,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, Ulvan'ın transferinin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Belçika Pro League ekiplerinden Oud-Heverlee Leuven forması giyen 20 yaşındaki defans oyuncusu Talha Ulvan ile 3,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, Ulvan'ın transferinin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.