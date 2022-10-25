Samsunspor'da iki oyuncu kadro dışı kaldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da Fernando Boldrin ve Arvydas Novikovas, kadro dışı bırakıldı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Dyorex Boluspor maçının ardından yönetim kurulunun toplandığı belirtildi.
Açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda Fernando Boldrin ve Arvydas Novikovas'ın kadro dışı bırakıldığı kaydedildi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Dyorex Boluspor maçının ardından yönetim kurulunun toplandığı belirtildi.
Açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda Fernando Boldrin ve Arvydas Novikovas'ın kadro dışı bırakıldığı kaydedildi.
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