Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, hedeflerinin takım halinde iyi oyun sergilemek olduğunu söyledi.



Çapa, AA muhabirine, ligin ilk iki haftasında göze hoş gelen oyun oynadıklarını dile getirdi.



Beşiktaş'a karşı sonuç alamadıklarını ancak Gaziantep FK karşısında hem oyun hem de sonuç olarak iyi performans gösterdiklerine işaret eden Çapa, "İki karşılaşmada da topa sahip olan, iyi organize olan ekip görüntüsü verdik ama bu sadece iki karşılaşma ile kalmamalı. Oyunumuzu geliştirmek zorundayız. Sadece oyun olarak da değil, sonuç olarak da geliştirmek istiyoruz. Teknik direktör tercihlerimizden biri bu oyunu oynamaktı. Yani şu anda geçişteyiz." ifadelerini kullandı.



Eski teknik direktörleri Markus Gisdol döneminde takımın top rakipteyken oyunu iyi tuttuğunu anlatan Çapa, "Kendimizi geliştirmemiz, çok fazla çalışmamız gerektiğini biliyoruz. İki hafta sonra Beşiktaş maçında oynadığımız güzel futbolu kimse hatırlamaz ama tabeladaki sonuç hatırlanır. Biz hem oyunu hem de sonucu tabelada görerek şehre layık şekilde Samsunspor'u temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.



Çapa, geçen yılki oyun sisteminde bazı oyuncuların kendilerini gösteremediğini ancak yeni sistemde bu oyuncuların da ön plana çıktığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu yıl oyun sistemindeki oyuncu profili değişik olmak zorundaydı. Bu oyunda mücadele gücü yüksek, aynı zamanda bizdeyken topu daha iyi kullanabilen oyunculara ihtiyacımız var. Bu, sadece oyunu değil, oyuncuları da bireysel anlamda geliştirecektir. Geçen sene oynadığımız oyun daha çok sonuç odaklıydı. Geçen seneki görüntü, doğru görüntü değildi. Oyuncular anlamında bu sezon sonunda herkesin yeteneği daha net şekilde ortaya çıkacak. Şu anda tamamen odaklanmamız gereken, elimizdeki mevcut oyunculardan maksimum verimi alabilmek, ilk iki haftada olduğu gibi takım halinde iyi oyun sergilemek."









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