Yılport Samsunspor'un, bir dönem Barcelona forması da giyen Paco Alcacer, transferi mutlu sonla bitmedi. Futbolcunun, ailevi sebeplerden dolayı mevcut kulübünden ayrılmak istemediği iddia edildi



Kırmızı-beyazlılar, bir aydır İspanyol forvet oyuncu Paco Alcacer'ı renklerine katmak için uğraşıyordu. Bein Sport haberine göre, Samsunspor oyuncunun kulübü ile her türlü anlaşmaya varsa da Paco Alcacer ailevi sebeplerden dolayı mevcut kulübünden ayrılmak istemediğini ilettiği öne sürüldü.



Paco Alcacer geçen sezon Sharjah FC formasıyla 35 maça çıktı. İspanyol futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 10 asistlik performans gösterdi. [Samsun Gazetesi]



