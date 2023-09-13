Samsunspor'da Alcacer'de sorun çıktı!

Samsunspor'un kadrosuna katmak istediği İspanyol santrfor Paco Alcacer transferinde pürüz çıktı.

, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Samsunspor'da Alcacer'de sorun çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Eylül 2023 11:03
Yılport Samsunspor'un, bir dönem Barcelona forması da giyen Paco Alcacer, transferi mutlu sonla bitmedi. Futbolcunun, ailevi sebeplerden dolayı mevcut kulübünden ayrılmak istemediği iddia edildi

Kırmızı-beyazlılar, bir aydır İspanyol forvet oyuncu Paco Alcacer'ı renklerine katmak için uğraşıyordu. Bein Sport haberine göre, Samsunspor oyuncunun kulübü ile her türlü anlaşmaya varsa da Paco Alcacer ailevi sebeplerden dolayı mevcut kulübünden ayrılmak istemediğini ilettiği öne sürüldü.

Paco Alcacer geçen sezon Sharjah FC formasıyla 35 maça çıktı. İspanyol futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 10 asistlik performans gösterdi. [Samsun Gazetesi]

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery