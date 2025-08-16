Samsunspor, Albert Posiadala'yı kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Molde'den Polonyalı kaleci Albert Posiadala'nın bonservisini "devre arasına" kadar kiraladı.
Kırmızı-beyazlı kulüp, 22 yaşındaki Posiadala ile devre arasına kadar anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Samsun ekibi, sosyal medya hesabından, "Kulübümüz Polonyalı kaleci Albert Posiadala'yı devre arasına kadar kiralık olarak kadrosuna kattı! Hoş geldin Albert!" paylaşımında bulundu.
