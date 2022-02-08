Samsunspor'a gurbetçi orta saha

Yılport Samsunspor, 20 yaşındaki gurbetçi orta saha Ensar Arslan'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Samsunspor.org
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Samsunspor'a gurbetçi orta saha
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08 Şubat 2022 17:11
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, gurbetçi futbolcu Ensar Arslan ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt 98 forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ensar Arslan ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, genç oyuncu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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