Samsunspor'a gurbetçi orta saha

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, gurbetçi futbolcu Ensar Arslan ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt 98 forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ensar Arslan ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, genç oyuncu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt 98 forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ensar Arslan ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, genç oyuncu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.