Şampiyonlar Ligi için günün iddaa tahminleri

M. CITY - REAL MADRİD

BİLİNMESİ GEREKENLER

EKSİKLER

MUHTEMEL 11'LER

BURAK ŞEN'İN YORUMU:

JUVENTUS - LYON

BİLİNMESİ GEREKENLER

EKSİKLER

MUHTEMEL 11'LER

HAKAN CELEP'İN YORUMU:

Şampiyonlar Ligi yeniden başlıyor! Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek finale yükselecek son 4 takım, 7 Ağustos Cuma ve 8 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.Salgın sebebiyle ertelenen son 16 turu rövanş maçları, UEFA'nın aldığı kararla ev sahibi kulüplerin sahasında oynanacak. Turnuvaya çeyrek finalden itibaren ise Portekiz'in başkenti Lizbon ev sahipliği yapacak. Çeyrek finalden itibaren tek maçlı eleme sisteminde sekizli final formatıyla düzenlenecek turnuva, 12-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirecek.Sporx iddaa ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak karşılaşmaların tüm analizlerini, iddaa yorumlarını ve muhtemel 11'lerini sizler için hazırladı. Bol şanslar....- Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i konuk ettiği iki karşılaşma da berabere tamamlandı (2012/13'te 1-1 & 2015/16'da 0-0).- Manchester City, Avrupa kupalarında ilk maçı deplasmanda kazandığı yedi eleme turunda yoluna devam etti.- Şampiyonlar Ligi eleme turu maçlarında en fazla galibiyet alan teknik direktör, Manchester City Menajeri Pep Guardiola (28). İspanyol çalıştırıcı, Real Madrid'i eleme turlarında birden fazla kez eleyen üçüncü teknik direktör olmak için sahaya çıkıyor (Marcello Lippi & Ottmar Hitzfeld).- Pep Guardiola'nın Manchester City'yi yönettiği beş Şampiyonlar Ligi eleme turu iç saha maçında taraflar toplam 28 gol kaydetti. İspanyol çalıştırıcının galip ayrıldığı üç karşılaşmada ise toplam 22 gol atıldı.- İlk 11 başladığı 16 Şampiyonlar Ligi maçında 14 gole doğrudan katkı sağlayan Manchester City forveti Gabriel Jesus (12 gol & 2 asist), eleme turlarında ilk 11'de yer aldığı dört maçın üçünde gol attı.- Manchester City ile oynadığı ilk maçta dokuz şut çeken Real Madrid, Zinedine Zidane yönetiminde sadece bir karşılaşmada daha az girişimde bulundu (7 vs Bayern Münih).Sergio Aguero, Benjamin MendySergio Ramos, Mariano Díaz, Marcelo (Belirsiz)Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Joao Cancelo; De Bruyne, Rodri, İlkay Gündoğan; Mahrez, Jesus, SterlingCourtois; Carvajal, Varane, Eder Militao, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric, Hazard, Vinícius Junior; BenzemaŞampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Manchester City'de sakat olan Sergio Agüero, Real Madrid'de ise cezalı Sergio Ramos karşılaşmada forma giyemeyecek. Real Madrid, İngiltere'de mucizeyi başarmak için sahaya çıkacak ama işleri kolay değil. Zinedine Zidane ile 12 eleme turunu geçen Real Madrid, İngilizlere karşı 6 maçın sadece 2'sini kazanabildi. İspanyol ekibi evinde kaybettiği 4 eleme turunda da devam edemezken, Manchester City'nin Real Madrid'i ağırladığı 2 maç da berabere bitti. Avrupa kupalarında deplasmanda kazandığı 7 eleme turunu geçen Manchester City, Real Madrid'e de elenmeyecektir. Gollü bir beraberlik bizleri bekliyor. Karşılıklı gol var ve 2,5 Üst seçenekleri bizlere kazandıracak.- Juventus, Avrupa kupalarında Lyon'u konuk ettiği iki maçta da rakibine mağlup olmazken (1G 1B), Şampiyonlar Ligi'ndeki tek karşılaşma berabere bitmişti (Kasım 2016'da 1-1).- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında deplasmanda oynadığı son 10 maçı kazanamayan Lyon (2B 8M), son galibiyetini Şubat 2006'da PSV karşısında almıştı.- Son 10 Şampiyonlar Ligi eleme turu rövanş maçının dokuzunu kaybeden Lyon (1B), bu karşılaşmalarda 25 gol yedi ve sadece 5 gol atabildi.- Lyon Teknik Direktörü Rudi Garcia, turun ilk karşılaşmasında Juventus'u 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 29'uncu maçta altıncı galibiyeti almıştı (9B 14M). Kupa tarihinde 30+ maça çıkan çalıştırıcılar arasında 6 ya da daha az galibiyet alan sadece iki isim var: Walter Smith (5) & Dusan Bajevic (6).- Şampiyonlar Ligi'nin son iki sezonunda Lyon formasıyla Houssem Aouar'dan (7; 1 gol & 6 asist) daha fazla gol katkısı sağlayan tek isim Memphis Depay (10).De Sciglio, Douglas Costa, Paulo Dybala (Belirsiz)YokSzczęsny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Higuaín, RonaldoLopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimarães, Aouar, Cornet; Depay, Dembele1-0'ın rövanşında İtalya şampiyonu Juventus, ilk maçta aldığı 1-0'lık mağlubiyeti geri çevirmeye çalışacak. Ölçü olmasa da Juventus, o maçta farklı kazanabilecekken bir türlü gol atamamış ve deyim yerindeyse tek atakta kalesinde golü görmüştü. Lyon, pandemi arasından sonra sadece 1 resmi maça çıktı ve Fransa Lig Kupası finalinde PSG'ye penaltılar sonucu yenildi. Rakibinin de resmi maç oynamamış olması nedeniyle bu maç ölçüt değildi. Juventus ise herkesin bildiği üzere birçok maça çıktı. Dolayısıyla, 'hazırlık' açısından Juventus daha önde olan taraf. Juventus, Sampdoria karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluğu garantiledikten sonra son 2 maçında doğal olarak yenildi. Ancak, Lyon maçı onlar için çok farklı olacak. Burada net bir şekilde Juventus'un en az 2 farklı galibiyetini bekliyorum.