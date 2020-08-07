Şampiyonlar Ligi için günün iddaa tahminleri

Şampiyonlar Ligi yeniden başlıyor! Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek finale yükselecek son 4 takım, 7 Ağustos Cuma ve 8 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.
Salgın sebebiyle ertelenen son 16 turu rövanş maçları, UEFA'nın aldığı kararla ev sahibi kulüplerin sahasında oynanacak. Turnuvaya çeyrek finalden itibaren ise Portekiz'in başkenti Lizbon ev sahipliği yapacak. Çeyrek finalden itibaren tek maçlı eleme sisteminde sekizli final formatıyla düzenlenecek turnuva, 12-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirecek.
Sporx iddaa ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak karşılaşmaların tüm analizlerini, iddaa yorumlarını ve muhtemel 11'lerini sizler için hazırladı. Bol şanslar....
M. CITY - REAL MADRİD
BİLİNMESİ GEREKENLER
- Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i konuk ettiği iki karşılaşma da berabere tamamlandı (2012/13'te 1-1 & 2015/16'da 0-0).
- İngiltere deplasmanlarında çıktığı 11 Şampiyonlar Lig maçının beşini kazanan Real Madrid (3B 3M), bu karşılaşmalarda dört farklı takımı mağlup etti (Manchester United, Leeds United, Liverpool & Tottenham). 5+ İngiliz takımını deplasmanda yenmeyi başaran sadece iki takım var: Bayern Münih (5) ve Barcelona (7).
- Manchester City, Avrupa kupalarında ilk maçı deplasmanda kazandığı yedi eleme turunda yoluna devam etti.
- 2015/16'dan (0-2 vs Wolfsburg) bu yana ilk kez bir Şampiyonlar ligi eleme turu ilk maçında mağlup Real Madrid, o eşleşmenin rövanşında rakibini elemeyi başarmıştı (3-0). İspanyol ekibi, evinde ilk maçı kaybettiği dört eleme turunda ise yoluna devam edemedi.
- Şampiyonlar Ligi eleme turu maçlarında en fazla galibiyet alan teknik direktör, Manchester City Menajeri Pep Guardiola (28). İspanyol çalıştırıcı, Real Madrid'i eleme turlarında birden fazla kez eleyen üçüncü teknik direktör olmak için sahaya çıkıyor (Marcello Lippi & Ottmar Hitzfeld).
- Şampiyonlar Ligi'nde daha önce çıktığı 12 eleme turunu da geçen Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, İngiliz takımlarıyla oynadığı altı maçın sadece ikisini kazanabildi.
- Pep Guardiola'nın Manchester City'yi yönettiği beş Şampiyonlar Ligi eleme turu iç saha maçında taraflar toplam 28 gol kaydetti. İspanyol çalıştırıcının galip ayrıldığı üç karşılaşmada ise toplam 22 gol atıldı.
- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı son dört deplasmandan galip ayrılan Real Madrid, son mağlubiyetini 2016/17 yarı finalinde aldı (1-2 vs Atletico Madrid).
- İlk 11 başladığı 16 Şampiyonlar Ligi maçında 14 gole doğrudan katkı sağlayan Manchester City forveti Gabriel Jesus (12 gol & 2 asist), eleme turlarında ilk 11'de yer aldığı dört maçın üçünde gol attı.
- Real Madrid, 2009/10'dan bu yana ilk kez üst üste iki Şampiyonlar Ligi sezonunda son 16 turunda elenmemek için sahaya çıkıyor.
- Manchester City ile oynadığı ilk maçta dokuz şut çeken Real Madrid, Zinedine Zidane yönetiminde sadece bir karşılaşmada daha az girişimde bulundu (7 vs Bayern Münih).
EKSİKLER
Manchester City: Sergio Aguero, Benjamin Mendy
Real Madrid: Sergio Ramos, Mariano Díaz, Marcelo (Belirsiz)
MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Joao Cancelo; De Bruyne, Rodri, İlkay Gündoğan; Mahrez, Jesus, Sterling
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Eder Militao, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric, Hazard, Vinícius Junior; Benzema
BURAK ŞEN'İN YORUMU: Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Manchester City'de sakat olan Sergio Agüero, Real Madrid'de ise cezalı Sergio Ramos karşılaşmada forma giyemeyecek. Real Madrid, İngiltere'de mucizeyi başarmak için sahaya çıkacak ama işleri kolay değil. Zinedine Zidane ile 12 eleme turunu geçen Real Madrid, İngilizlere karşı 6 maçın sadece 2'sini kazanabildi. İspanyol ekibi evinde kaybettiği 4 eleme turunda da devam edemezken, Manchester City'nin Real Madrid'i ağırladığı 2 maç da berabere bitti. Avrupa kupalarında deplasmanda kazandığı 7 eleme turunu geçen Manchester City, Real Madrid'e de elenmeyecektir. Gollü bir beraberlik bizleri bekliyor. Karşılıklı gol var ve 2,5 Üst seçenekleri bizlere kazandıracak.
JUVENTUS - LYON
BİLİNMESİ GEREKENLER
- Juventus, Avrupa kupalarında Lyon'u konuk ettiği iki maçta da rakibine mağlup olmazken (1G 1B), Şampiyonlar Ligi'ndeki tek karşılaşma berabere bitmişti (Kasım 2016'da 1-1).
- İtalyan takımlarına konuk olduğu son beş Avrupa kupası maçının dördünü kaybeden Lyon (1B), son galibiyetini Şampiyonlar Ligi'nde Fiorentina karşısında almıştı (Kasım 2008'de 2-1). Juventus, sahasında oynadığı son üç Şampiyonlar Ligi eleme turumu maçının ikisinden mağlup ayrıldı (1G).
- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında deplasmanda oynadığı son 10 maçı kazanamayan Lyon (2B 8M), son galibiyetini Şubat 2006'da PSV karşısında almıştı.
- İlk maçını kaybettiği son 11 Şampiyonlar Ligi eleme turunun beşinde yoluna devam eden Juventus, bunu en son geçen sezon son 16 turunda başarmıştı (0-2 & 3-0 vs Atletico).
- Son 10 Şampiyonlar Ligi eleme turu rövanş maçının dokuzunu kaybeden Lyon (1B), bu karşılaşmalarda 25 gol yedi ve sadece 5 gol atabildi.
- İç sahada oynadığı son 12 Şampiyonlar Ligi eleme turu maçında 18 gol atan Juventus forveti Cristiano Ronaldo, bu süreçte dört hat-trick yaptı.
- Lyon Teknik Direktörü Rudi Garcia, turun ilk karşılaşmasında Juventus'u 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 29'uncu maçta altıncı galibiyeti almıştı (9B 14M). Kupa tarihinde 30+ maça çıkan çalıştırıcılar arasında 6 ya da daha az galibiyet alan sadece iki isim var: Walter Smith (5) & Dusan Bajevic (6).
- Lyon'a karşı aldığı 1-0'lık mağlubiyetle Avrupa kupalarındaki 22 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Şubat 2018'den (3-1 vs RB Leipzig) bu yana çıktığı 10 iç saha karşılaşmasını kaybetmedi (9G 1B).
- Şampiyonlar Ligi'nin son iki sezonunda Lyon formasıyla Houssem Aouar'dan (7; 1 gol & 6 asist) daha fazla gol katkısı sağlayan tek isim Memphis Depay (10).
EKSİKLER
Juventus: De Sciglio, Douglas Costa, Paulo Dybala (Belirsiz)
Lyon: Yok
MUHTEMEL 11'LER
Juventus: Szczęsny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Higuaín, Ronaldo
Lyon: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimarães, Aouar, Cornet; Depay, Dembele
HAKAN CELEP'İN YORUMU: 1-0'ın rövanşında İtalya şampiyonu Juventus, ilk maçta aldığı 1-0'lık mağlubiyeti geri çevirmeye çalışacak. Ölçü olmasa da Juventus, o maçta farklı kazanabilecekken bir türlü gol atamamış ve deyim yerindeyse tek atakta kalesinde golü görmüştü. Lyon, pandemi arasından sonra sadece 1 resmi maça çıktı ve Fransa Lig Kupası finalinde PSG'ye penaltılar sonucu yenildi. Rakibinin de resmi maç oynamamış olması nedeniyle bu maç ölçüt değildi. Juventus ise herkesin bildiği üzere birçok maça çıktı. Dolayısıyla, 'hazırlık' açısından Juventus daha önde olan taraf. Juventus, Sampdoria karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluğu garantiledikten sonra son 2 maçında doğal olarak yenildi. Ancak, Lyon maçı onlar için çok farklı olacak. Burada net bir şekilde Juventus'un en az 2 farklı galibiyetini bekliyorum.
Salgın sebebiyle ertelenen son 16 turu rövanş maçları, UEFA'nın aldığı kararla ev sahibi kulüplerin sahasında oynanacak. Turnuvaya çeyrek finalden itibaren ise Portekiz'in başkenti Lizbon ev sahipliği yapacak. Çeyrek finalden itibaren tek maçlı eleme sisteminde sekizli final formatıyla düzenlenecek turnuva, 12-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirecek.
Sporx iddaa ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak karşılaşmaların tüm analizlerini, iddaa yorumlarını ve muhtemel 11'lerini sizler için hazırladı. Bol şanslar....
M. CITY - REAL MADRİD
BİLİNMESİ GEREKENLER
- Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i konuk ettiği iki karşılaşma da berabere tamamlandı (2012/13'te 1-1 & 2015/16'da 0-0).
- İngiltere deplasmanlarında çıktığı 11 Şampiyonlar Lig maçının beşini kazanan Real Madrid (3B 3M), bu karşılaşmalarda dört farklı takımı mağlup etti (Manchester United, Leeds United, Liverpool & Tottenham). 5+ İngiliz takımını deplasmanda yenmeyi başaran sadece iki takım var: Bayern Münih (5) ve Barcelona (7).
- Manchester City, Avrupa kupalarında ilk maçı deplasmanda kazandığı yedi eleme turunda yoluna devam etti.
- 2015/16'dan (0-2 vs Wolfsburg) bu yana ilk kez bir Şampiyonlar ligi eleme turu ilk maçında mağlup Real Madrid, o eşleşmenin rövanşında rakibini elemeyi başarmıştı (3-0). İspanyol ekibi, evinde ilk maçı kaybettiği dört eleme turunda ise yoluna devam edemedi.
- Şampiyonlar Ligi eleme turu maçlarında en fazla galibiyet alan teknik direktör, Manchester City Menajeri Pep Guardiola (28). İspanyol çalıştırıcı, Real Madrid'i eleme turlarında birden fazla kez eleyen üçüncü teknik direktör olmak için sahaya çıkıyor (Marcello Lippi & Ottmar Hitzfeld).
- Şampiyonlar Ligi'nde daha önce çıktığı 12 eleme turunu da geçen Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, İngiliz takımlarıyla oynadığı altı maçın sadece ikisini kazanabildi.
- Pep Guardiola'nın Manchester City'yi yönettiği beş Şampiyonlar Ligi eleme turu iç saha maçında taraflar toplam 28 gol kaydetti. İspanyol çalıştırıcının galip ayrıldığı üç karşılaşmada ise toplam 22 gol atıldı.
- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı son dört deplasmandan galip ayrılan Real Madrid, son mağlubiyetini 2016/17 yarı finalinde aldı (1-2 vs Atletico Madrid).
- İlk 11 başladığı 16 Şampiyonlar Ligi maçında 14 gole doğrudan katkı sağlayan Manchester City forveti Gabriel Jesus (12 gol & 2 asist), eleme turlarında ilk 11'de yer aldığı dört maçın üçünde gol attı.
- Real Madrid, 2009/10'dan bu yana ilk kez üst üste iki Şampiyonlar Ligi sezonunda son 16 turunda elenmemek için sahaya çıkıyor.
- Manchester City ile oynadığı ilk maçta dokuz şut çeken Real Madrid, Zinedine Zidane yönetiminde sadece bir karşılaşmada daha az girişimde bulundu (7 vs Bayern Münih).
EKSİKLER
Manchester City: Sergio Aguero, Benjamin Mendy
Real Madrid: Sergio Ramos, Mariano Díaz, Marcelo (Belirsiz)
MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Joao Cancelo; De Bruyne, Rodri, İlkay Gündoğan; Mahrez, Jesus, Sterling
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Eder Militao, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric, Hazard, Vinícius Junior; Benzema
BURAK ŞEN'İN YORUMU: Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Manchester City'de sakat olan Sergio Agüero, Real Madrid'de ise cezalı Sergio Ramos karşılaşmada forma giyemeyecek. Real Madrid, İngiltere'de mucizeyi başarmak için sahaya çıkacak ama işleri kolay değil. Zinedine Zidane ile 12 eleme turunu geçen Real Madrid, İngilizlere karşı 6 maçın sadece 2'sini kazanabildi. İspanyol ekibi evinde kaybettiği 4 eleme turunda da devam edemezken, Manchester City'nin Real Madrid'i ağırladığı 2 maç da berabere bitti. Avrupa kupalarında deplasmanda kazandığı 7 eleme turunu geçen Manchester City, Real Madrid'e de elenmeyecektir. Gollü bir beraberlik bizleri bekliyor. Karşılıklı gol var ve 2,5 Üst seçenekleri bizlere kazandıracak.
JUVENTUS - LYON
BİLİNMESİ GEREKENLER
- Juventus, Avrupa kupalarında Lyon'u konuk ettiği iki maçta da rakibine mağlup olmazken (1G 1B), Şampiyonlar Ligi'ndeki tek karşılaşma berabere bitmişti (Kasım 2016'da 1-1).
- İtalyan takımlarına konuk olduğu son beş Avrupa kupası maçının dördünü kaybeden Lyon (1B), son galibiyetini Şampiyonlar Ligi'nde Fiorentina karşısında almıştı (Kasım 2008'de 2-1). Juventus, sahasında oynadığı son üç Şampiyonlar Ligi eleme turumu maçının ikisinden mağlup ayrıldı (1G).
- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında deplasmanda oynadığı son 10 maçı kazanamayan Lyon (2B 8M), son galibiyetini Şubat 2006'da PSV karşısında almıştı.
- İlk maçını kaybettiği son 11 Şampiyonlar Ligi eleme turunun beşinde yoluna devam eden Juventus, bunu en son geçen sezon son 16 turunda başarmıştı (0-2 & 3-0 vs Atletico).
- Son 10 Şampiyonlar Ligi eleme turu rövanş maçının dokuzunu kaybeden Lyon (1B), bu karşılaşmalarda 25 gol yedi ve sadece 5 gol atabildi.
- İç sahada oynadığı son 12 Şampiyonlar Ligi eleme turu maçında 18 gol atan Juventus forveti Cristiano Ronaldo, bu süreçte dört hat-trick yaptı.
- Lyon Teknik Direktörü Rudi Garcia, turun ilk karşılaşmasında Juventus'u 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 29'uncu maçta altıncı galibiyeti almıştı (9B 14M). Kupa tarihinde 30+ maça çıkan çalıştırıcılar arasında 6 ya da daha az galibiyet alan sadece iki isim var: Walter Smith (5) & Dusan Bajevic (6).
- Lyon'a karşı aldığı 1-0'lık mağlubiyetle Avrupa kupalarındaki 22 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Şubat 2018'den (3-1 vs RB Leipzig) bu yana çıktığı 10 iç saha karşılaşmasını kaybetmedi (9G 1B).
- Şampiyonlar Ligi'nin son iki sezonunda Lyon formasıyla Houssem Aouar'dan (7; 1 gol & 6 asist) daha fazla gol katkısı sağlayan tek isim Memphis Depay (10).
EKSİKLER
Juventus: De Sciglio, Douglas Costa, Paulo Dybala (Belirsiz)
Lyon: Yok
MUHTEMEL 11'LER
Juventus: Szczęsny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Higuaín, Ronaldo
Lyon: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimarães, Aouar, Cornet; Depay, Dembele
HAKAN CELEP'İN YORUMU: 1-0'ın rövanşında İtalya şampiyonu Juventus, ilk maçta aldığı 1-0'lık mağlubiyeti geri çevirmeye çalışacak. Ölçü olmasa da Juventus, o maçta farklı kazanabilecekken bir türlü gol atamamış ve deyim yerindeyse tek atakta kalesinde golü görmüştü. Lyon, pandemi arasından sonra sadece 1 resmi maça çıktı ve Fransa Lig Kupası finalinde PSG'ye penaltılar sonucu yenildi. Rakibinin de resmi maç oynamamış olması nedeniyle bu maç ölçüt değildi. Juventus ise herkesin bildiği üzere birçok maça çıktı. Dolayısıyla, 'hazırlık' açısından Juventus daha önde olan taraf. Juventus, Sampdoria karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluğu garantiledikten sonra son 2 maçında doğal olarak yenildi. Ancak, Lyon maçı onlar için çok farklı olacak. Burada net bir şekilde Juventus'un en az 2 farklı galibiyetini bekliyorum.