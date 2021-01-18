West Bromwich Albion Menajeri Sam Allardyce, Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne'nin transferi için daha fazla gayret istiyor.



West Bromwich Albion'ın da bulunduğu West Midlands bölgesinde yayın yapan Express & Star gazetesinde yer alan habere göre; WBA, Diagne için Premier Lig'de kalınması halinde zorunlu satın alma opsiyonunun devreye gireceği kiralama teklifi yaptı. Gazetenn haberine göre Galatasaray ile WBA henüz bu teklif üzerinde bir anlaşma sağlayamadı.



ALLARDYCE: "ÇOK ACİL TRANSFER"



Çıkan transfer haberleri üzerine Express & Star'a konuşan Sam Allardyce, "Ocak ayında transfer çok zor ama işimizi yapmaya çalışacağız. Umarım bu transfer dönemi sonuna kadar 3-4 iyi oyuncuyu kadromuza katabiliriz. Bu süreç ne kadar kısa sürerse bizim adımıza o kadar iyi olur. Ocak ayı bitimine kadar 3 maçımız var ve umarım ay bitmeden transferler kadroya katılır." açıklamasını yaptı.



WBA, transferde şu ana kadar Robert Snodgrass ve Andy Lonergan'ı kadrosuna kattı. Allardyce, "Eğer, birkaç tane daha kaliteli oyuncu alabilirsek tüm takıma moral açısından da etkisi olacaktır. Kulübü bu pozisyondan kurtarmak için bu şart." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



BU SEZON 19 MAÇ, 11 GOL



Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bonservisle transfer ettiği Mbaye Diagne, bu sezon 19 maçta 11 gol attı.







