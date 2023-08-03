Sam Adekugbe, Hatayspor'dan ayrıldı

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Hatayspor'dan takımdan ayrılan isimlere bir yenisi daha eklendi.



Kulüpten yapılan açıklamada, takımın Kanadalı sol beki Sam Adekugbe'nin, MLS ekiplerinden Vancouver Whitecaps'e transfer olduğu açıklandı.



Hatayspor'da forma giyen bir diğer futbolcu Saba Lobzhanizde'de geçtiğimiz günlerde MLS ekiplerinden Atlanta United'a transfer olmuştu.



28 yaşındaki Sam Adekugbe, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da forma giymişti. Galatasaray formasıyla 6 resmi maça çıkan Adekugbe, 1 asist kaydetmişti.