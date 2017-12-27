Fenerbahçe'den kiralık olaran Sion forması giyen Salih Uçan, A Spor'a özel bir röportaj verdi ve ligdeki şampiyonluk yarışı ile, ayrılığı üzerine konuştu.
Sezon başında ayrılık kararını düzenli oynamak için aldığını belirten Salih, "Aykut hoca ile konuştum. Benim her maç üst üste oynamam gerekiyor. Bir oynuyorsun, bir oynamıyorsun, böyle olunca tempo yakalayamıyorsun ve performansını da üst seviyeye çekemiyorsun. Menajerimle oynayabileceğim bir kulüp konuşmaya başladık. Sion kulübüyle konuştuk, şartlar oluştu ve oynamak için Sion'a gittim ben de" diye konuştu.
"SION ÜCRETİ ÖDERSE; DEVAM EDECEĞİM"
Sion'un satın alma opsiyonunu ödememesi durumunda geri döneceğini kaydeden 23 yaşındaki oyuncu, "1 sene kontratım var ve kontratımda yazan bir ücret de var. Sion onu karşılayabilirse, Sion'da devam edeceğim, yoksa Fenerbahçe'ye geri döneceğim. Bunları konuşmak için henüz erken, daha devre arasındayız, 5-6 aylık bir süre var. Ondan sonra oturulup, konuşulur her şey." ifadelerini kullandı.
"TERİM'İN G.SARAY İÇİN AVANTAJ OLACAĞI KESİN"
Fenerbahçe'nin ligdeki durumunu değerlendiren Salih, "Şimdi artık iyi oldu. Avrupa çok kötü oldu, sonra lige kötü başlandı, son dakika goller yenildi. Şimdi toparladılar, üst üste kazandılar. Şimdiki durumları çok iyi." dedi.
Terim'in Galatasaray'a gelmesinin Fenerbahçe'yi etkileyip etkilemeyeceği sorulan genç oyuncu, "Galatasaray için avantaj olacağı kesin, ama Fenerbahçe ile ilgili bir şey söyleyemem, Fenerbahçe apayrı." cevabını verdi.
"BAŞAKŞEHİR SÜRPRİZ YAPABİLİR BENCE"
Başakşehir'in şampiyon olma ihtimalinin olduğunu vurgulayan Salih Uçan, "Başakşehir bu sene götürebilir de, Galatasaray, Fenerbahçe var, Trabzonspor arkadan zorluyor. Beşiktaş zaten çok iyi bir takım. Başakşehir sürpriz yapabilir bence." diyerek sözlerini noktaladı.
Bu sezon Sion'da 12 maça çıkan Salih, 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
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Sezon başında ayrılık kararını düzenli oynamak için aldığını belirten Salih, "Aykut hoca ile konuştum. Benim her maç üst üste oynamam gerekiyor. Bir oynuyorsun, bir oynamıyorsun, böyle olunca tempo yakalayamıyorsun ve performansını da üst seviyeye çekemiyorsun. Menajerimle oynayabileceğim bir kulüp konuşmaya başladık. Sion kulübüyle konuştuk, şartlar oluştu ve oynamak için Sion'a gittim ben de" diye konuştu.
"SION ÜCRETİ ÖDERSE; DEVAM EDECEĞİM"
Sion'un satın alma opsiyonunu ödememesi durumunda geri döneceğini kaydeden 23 yaşındaki oyuncu, "1 sene kontratım var ve kontratımda yazan bir ücret de var. Sion onu karşılayabilirse, Sion'da devam edeceğim, yoksa Fenerbahçe'ye geri döneceğim. Bunları konuşmak için henüz erken, daha devre arasındayız, 5-6 aylık bir süre var. Ondan sonra oturulup, konuşulur her şey." ifadelerini kullandı.
"TERİM'İN G.SARAY İÇİN AVANTAJ OLACAĞI KESİN"
Fenerbahçe'nin ligdeki durumunu değerlendiren Salih, "Şimdi artık iyi oldu. Avrupa çok kötü oldu, sonra lige kötü başlandı, son dakika goller yenildi. Şimdi toparladılar, üst üste kazandılar. Şimdiki durumları çok iyi." dedi.
Terim'in Galatasaray'a gelmesinin Fenerbahçe'yi etkileyip etkilemeyeceği sorulan genç oyuncu, "Galatasaray için avantaj olacağı kesin, ama Fenerbahçe ile ilgili bir şey söyleyemem, Fenerbahçe apayrı." cevabını verdi.
"BAŞAKŞEHİR SÜRPRİZ YAPABİLİR BENCE"
Başakşehir'in şampiyon olma ihtimalinin olduğunu vurgulayan Salih Uçan, "Başakşehir bu sene götürebilir de, Galatasaray, Fenerbahçe var, Trabzonspor arkadan zorluyor. Beşiktaş zaten çok iyi bir takım. Başakşehir sürpriz yapabilir bence." diyerek sözlerini noktaladı.
Bu sezon Sion'da 12 maça çıkan Salih, 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
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