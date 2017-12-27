"SION ÜCRETİ ÖDERSE; DEVAM EDECEĞİM"

"TERİM'İN G.SARAY İÇİN AVANTAJ OLACAĞI KESİN"

"BAŞAKŞEHİR SÜRPRİZ YAPABİLİR BENCE"

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'den kiralık olaran Sion forması giyen, A Spor'a özel bir röportaj verdi ve ligdeki şampiyonluk yarışı ile, ayrılığı üzerine konuştu.Sezon başında ayrılık kararını düzenli oynamak için aldığını belirten Salih, "Aykut hoca ile konuştum. Benim her maç üst üste oynamam gerekiyor. Bir oynuyorsun, bir oynamıyorsun, böyle olunca tempo yakalayamıyorsun ve performansını da üst seviyeye çekemiyorsun. Menajerimle oynayabileceğim bir kulüp konuşmaya başladık. Sion kulübüyle konuştuk, şartlar oluştu ve oynamak için Sion'a gittim ben de" diye konuştu.Sion'un satın alma opsiyonunu ödememesi durumunda geri döneceğini kaydeden 23 yaşındaki oyuncu, "." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin ligdeki durumunu değerlendiren Salih, "Şimdi artık iyi oldu. Avrupa çok kötü oldu, sonra lige kötü başlandı, son dakika goller yenildi. Şimdi toparladılar, üst üste kazandılar. Şimdiki durumları çok iyi." dedi.Terim'in Galatasaray'a gelmesinin Fenerbahçe'yi etkileyip etkilemeyeceği sorulan genç oyuncu, "" cevabını verdi.Başakşehir'in şampiyon olma ihtimalinin olduğunu vurgulayan Salih Uçan, "Başakşehir bu sene götürebilir de, Galatasaray, Fenerbahçe var, Trabzonspor arkadan zorluyor. Beşiktaş zaten çok iyi bir takım. Başakşehir sürpriz yapabilir bence." diyerek sözlerini noktaladı.Bu sezon Sion'da 12 maça çıkan Salih, 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.