25 Eylül
Lille-Brann
19:45
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
19:45
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
17:00
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
20:00
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
20:00
25 Eylül
Osasuna-Elche
20:30
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Saliba, Real Madrid yerine Arsenal'i seçti!

Arsenal, Real Madrid'in ilgi gösterdiği William Saliba ile 5 yıllık yeni sözleme konusunda anlaşmaya vardı.

25 Eylül 2025 14:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Saliba, Real Madrid yerine Arsenal'i seçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Arsenal, William Saliba ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

REAL MADRID YERİNE ARSENAL

The Athletic'te yer alan habere göre Arsenal, Real Madrid'in ilgi gösterdiği Saliba ile sözleşme uzatma görüşmelerinde anlaşmaya vardı.

5 YILLIK ANLAŞMA

Haberde 24 yaşındaki Fransız stoper ile 5 yıllık yeni bir sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılmasının beklendiği ise belirtildi.

ARSENAL KARİYERİ

2019 yılından beri Arsenal'de bulunan yıldız stoper, 139 maçta forma giydi ve 7 gol 3 asist kaydetti. Başarılı savunmacı İngiliz ekibinde 2 İngiltere Süper Kupası kazanmıştı.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
