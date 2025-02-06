Sakaryaspor'da flaş ayrılık: Mustafa Dalcı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da flaş bir ayrılık yaşandı.



Marmara ekibi, 29 Ocak'ta göreve başlayan ve takımın başında bir maça çıkan teknik direktör Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada;



" Teknik direktörümüz Mustafa Dalcı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."



ifadeleri kullandıldı.





