Sakaryaspor'da flaş ayrılık: Mustafa Dalcı

Sakaryaspor, 29 Ocak'ta göreve getirilen teknik direktör Mustafa Dalcı'yla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sakaryaspor'da flaş ayrılık: Mustafa Dalcı
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06 Şubat 2025 19:11
Son güncelleme 06 Şubat 2025 19:12
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da flaş bir ayrılık yaşandı.

Marmara ekibi, 29 Ocak'ta göreve başlayan ve takımın başında bir maça çıkan teknik direktör Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada;

"Teknik direktörümüz Mustafa Dalcı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." 

ifadeleri kullandıldı.


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