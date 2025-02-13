Sait Karafırtınalar: 'Kazanmamız gereken maçı heba ettik'

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında sahasında Sakaryaspor'a 1-0 yenilen Şanlıurfaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Karafırtınalar, rakiplerini tebrik ederek, maçtan gereken dersleri çıkaracaklarını dile getirdi.



Gelecek maçlara odaklanmak zorunda olduklarını anlatan Karafırtınalar, şunları kaydetti:



"Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı ama maalesef heba ettik. Hiç pozisyon olmadan üst üste hatalarla rakibe maçı verdik. Geçen hafta da iyi oynadığımız deplasmanda son anda yediğimiz penaltı sonucu belirledi. Bireysel hatalar, düşmeye oynayan takımları zor durumda bırakıyor. Buradan takımımız mutlaka toparlanacaktır. Futbolcularım ikinci yarıda önemli oyun ortaya koydu ama yetmedi. Karagümrük ve Kocaeli maçları zor olacak. En az kayıpla ayrılıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor."



