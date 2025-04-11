Saint-Maximin'den taraftara büyük jest

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Allan Saint-Maximin, Ülker Stadı Maraton Fenerium Mağazası'nı ziyaret etti ve burada taraftarlara jestte bulundu.



İMZA DAĞITTI, HESAP ÖDEDİ



Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Fransız futbolcu bol bol imza dağıtıp, hayranları ile fotoğraf çektirdi. Taraftarlara bir de jest yapan Maximin, o an alışveriş yapan tüm sarı-lacivertlilerin aldığı ürünlerin ücretini ödedi.



Yaptığı bu özel jestle ilgili konuşan Allan Saint-Maximin, "Taraftarlar bana çok katkı sağlıyor. Onları çok seviyorum. Burada bu kadar insanı görmek beni çok mutlu ediyor. Herkesin benim kadar şanslı olmadığını biliyorum. Ben her zaman biraz geri vermek ve sevgimi göstermek isterim. Çocuklar ve onların kalpleri için iyi bir şey yapmak istedim. Hepimiz bugünün keyfini çıkaralım." dedi.







