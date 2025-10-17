17 Ekim
Şahika Ercümen: "Dünyaya mesaj verdiğimiz için gururluyum"

Milli sporcu Şahika Ercümen, Gazze halkına dayanışma mesajı vermek amacıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde değişken ağırlık paletsiz dalış kategorisinde kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.

calendar 17 Ekim 2025 13:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Şahika Ercümen, dalış sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır milli sporcu olduğunu, bir sürü dünya şampiyonasında yarıştığını ve rekorlar kırdığını ifade ederek, bu sefer ayrı bir heyecanlı olduğunu söyledi.

Her şeyin ucu ucuna olduğunu ve ekibinin kendisini çok desteklediğini belirten Ercümen, "Onları da mahcup etmek istemedim. Nabzım girerken herhalde 120 idi. Ama şu an üzerimden çok büyük bir yük kalktığını düşünüyorum. Çünkü ülkemizi temsil etmek benim için bir milli sporcu olarak çok önemli. Hem dünya rekorunu ülkemize kazandırdığımız için, hem tüm dünyaya ülkemizden mesaj verebildiğimiz için şu an duygular tarifsiz." diye konuştu.

Cumhuriyet'in 102'inci yılına ithafen dünya rekorunu Türkiye'den kırdığını anlatan Ercümen, şunları söyledi:

"Bundan tam 10 yıl önce yine bir rekor denemesinde Gazze süreciyle aynı dönemlere denk gelmişti. Orada da Gazze nefes alsın demiştik ve üzerinden seneler geçti. Şimdi gelinen noktada umarım bu barış süreci kalıcı olur. Bende buradan sudan, Gazze nefes alsın diye onlar için nefesimi tutmak istedim. Çünkü dakikalarca nefes alamamanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum ki onlar çok uzun zamandır bu zulme maruz kalıyorlar. O yüzden Gazze nefes alsın diye de tüm dünyaya mesaj vermek istedik."

Dalışa hazırlık sürecinden de bahseden Ercümen, "Hazırlık sürecini tarif etmem çok zor. Bu yıl benim için çok zor bir seneydi. Dünya şampiyonasında yarıştım, zorlu bir turnuvaydı, buraya geldiğimizde fırtınayla karşılaştık. Bir kaç gün antrenmanımız iptal oldu. Çok iyi hazırlanamasam da elimizden gelenin en iyisini yaptık. Mükemmel bir ekip, destekçilerim beni çok motive etti. Çok zor şartlarda da olsa rekoru kırdık." diyerek sözlerini tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
