Sadri Şener: 'Fenerbahçe'den özür dilesinler!'

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası açıklanan PFDK kararlarının yankıları devam ediyor.
Açıklanan cezalara Trabzonspor cephesinden yeni bir tepki geldi. Trabzonspor eski başkanlarından Sadri Şener'den, TFF Disiplin ve Tahkim Kurulu'na eleştiri geldi.
İki takıma verilen cezaların orantısız olduğuna söyleyen Sadri Şener, "Bence TFF Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu Fenerbahçe oyuncularına ceza verdiği için özür dilesin" dedi. [Haber61]
Açıklanan cezalara Trabzonspor cephesinden yeni bir tepki geldi. Trabzonspor eski başkanlarından Sadri Şener'den, TFF Disiplin ve Tahkim Kurulu'na eleştiri geldi.
İki takıma verilen cezaların orantısız olduğuna söyleyen Sadri Şener, "Bence TFF Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu Fenerbahçe oyuncularına ceza verdiği için özür dilesin" dedi. [Haber61]
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