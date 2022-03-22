Sadık Çiftpınar PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe, Gaziantep FK ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un çeşitli nedenlerle disipline gönderildiği belirtildi.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor futbolcusu Sadık Çiftpınar'ın da Kasımpaşa maçındaki hakareti nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
TFF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe, Gaziantep FK ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un çeşitli nedenlerle disipline gönderildiği belirtildi.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor futbolcusu Sadık Çiftpınar'ın da Kasımpaşa maçındaki hakareti nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.