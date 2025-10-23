23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
19:45
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
22:00
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
17:30
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
22:00
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
19:45
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
19:45
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
19:45
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
19:45
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
19:45
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
19:45
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
22:00
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
22:00
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
22:00
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
22:00
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
22:00
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
22:00
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
22:00
23 Ekim
Lille-PAOK
22:00
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
22:00
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
19:45
23 Ekim
Brann-Rangers
19:45
23 Ekim
Genk-Real Betis
19:45
23 Ekim
FCSB-Bologna
19:45
23 Ekim
Lyon-Basel
19:45
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
19:45
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
19:45
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
22:00

Sadettin Saran'dan genel kurul öncesi kongre üyelerine çağrı!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 25 Ekim Cumartesi günü yapılacak Olağanüstü Genel Kurul öncesi kongre üyelerine çağrıda bulundu.

calendar 23 Ekim 2025 16:25 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2025 17:01
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 25 Ekim Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi oylanacak maddeleri yeniden tanımladıklarını söyleyerek kongre üyelerine genel kurula katılmaları çağrısında bulundu.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Saran, "Olağanüstü genel kurulda oylayacağımız gündem maddeleri, yalnızca bugünü değil Fenerbahçemizin önümüzdeki yıllardaki yol haritasını da belirleyecek. 20-21 Eylül'de onaylanmayan yetki maddelerini, camiamızdaki soru işaretlerini gidermek adına sınırlarını netleştirerek yeniden tanımladık. Hiçbir yanlış anlamaya, hiçbir tereddüde yer bırakmadan; hangi adımın, hangi amaçla atılacağını açıkça ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

- "Yetkiler onaylanmazsa, kulübümüzün hareket kabiliyeti ciddi biçimde kısıtlanacak."

Yetkilerin onaylanmaması halinde sarı-lacivertli kulübün sıkıntı yaşayacağını savunan Saran şunları aktardı:

"Bu yaklaşım, bir yönetim anlayışının değil Fenerbahçe'nin ortak geleceğinin güvencesidir. Eğer bu yetkiler onaylanmazsa, kulübümüzün hareket kabiliyeti ciddi biçimde kısıtlanacak. Bugün atılması gereken pek çok adım, yetki eksikliği nedeniyle bekliyor. Bu şekilde devam edersek yeni projeleri başlatmak bir yana mevcut yatırımlarımızı bile sürdüremeyecek duruma geleceğiz. Oysa bu adımlar, kulübümüzün yüksek borç yükü altında nefes almasını, kaynaklarını daha verimli yönetmesini ve gelecekte yeni gelir kaynaklarına ulaşmasını sağlayacak. Bu süreçte hangi yetkilerin neyi kapsadığını ve neden talep edildiğini açık bir şekilde aktarmak istedik. Bu amaçla, hazırladığımız bilgilendirme videosunda maddelerin detaylarını ve kapsamlarını anlattık. Camiamız, Fenerbahçe TV ve kulübümüzün resmi sosyal medya hesapları üzerinden bu videoya ulaşarak sürece dair tüm detayları öğrenebilecek. Tüm bu çabamızın tek bir amacı var. Fenerbahçemizi ortak bir anlayışla, doğru bilgi ve doğru zeminde birleştirmek. Hep söylediğim gibi Fenerbahçe'nin en büyük sorunu fikirlerin farklı olması değil bu farklılıkların ayrışmaya dönüşmesidir."

Camianın güvenini boşa çıkarmayacaklarını sözlerine ekleyen Saran şunları kaydetti:

"Bugün konuştuğumuz konu, bir isme, bir döneme ya da bir yönetime bağlılık meselesi değildir. Kim hangi görüşte olursa olsun, bugün hepimizin ortak paydası Fenerbahçe olmalıdır. Çünkü bu kulübün menfaatleri, hepimizin üzerinde ve önündedir. Camia olarak son bir yılda iki kez sandığa gittik, şimdi yeniden bir araya geliyoruz. Ama bu büyük camianın gücü de yılmadan, yorulmadan geleceğine sahip çıkabilmesinde gizli. Biz de bu sorumluluğun farkındayız. Söz veriyorum, camiamızın güvenini boşa çıkarmayacağız. Kulübümüzün geleceğine dair atılan her adım şeffaf, hesap verebilir ve camiamızın gözü önünde olacak. O yüzden tüm kongre üyelerimizi 25 Ekim Cumartesi günü, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki genel kurula davet ediyorum. Gelin bu kararı birlikte alalım. Gelin Fenerbahçemizin geleceğine hep birlikte sahip çıkalım. İnanıyorum ki o gün Fenerbahçemiz için en doğru kararı birlikte vereceğiz."

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
