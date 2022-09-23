Galatasaray 'da müthiş bir yükseliş hikayesine imza atan Sacha Boey performansıyla herkesin dilinde. Takımdan gönderilmesi düşünülürken bir anda Sarı- Kırmızılılar'ın en önemli kozlarından biri haline gelen Fransız yıldızla ilgili flaş bir iddia kulislerde konuşuluyor.



ÖZÜR DİLEDİ VE GERİ DÖNDÜ



Ortaya atılan iddialara göre yönetim Ağustos ayı başında Ligue 2 ekibi Metz'den Sacha Boey için resmi teklif aldı. Hatta Fransızlar'ın yaptığı yaklaşık 1 milyon Euro'luk teklif de kabul edildi. Ancak Boey'in Metz'e gitmeyi kabul etmediği ve görüşmelerin mecburen sona erdiği belirlendi. Bu gelişmeden 1-2 gün sonra teknik direktör Okan Buruk'la görüşüp özür dileyen Fransız sağ bek yeniden takıma döndü. Ve 7 Ağustos'taki Antalyaspor maçıyla da Sacha Boey'in müthiş geri dönüş hikayesi başladı.



KOMİK BİR RAKAMA GİDİYORDU



Böylece 1 milyon Euro gibi komik bir rakama takımdan ayrılmasına ramak kalan yıldız futbolcu, belki de kaderini değiştiren bir kararla yoluna Galatasaray'da devam etti. Sacha Boey'i kadrosuna katamayan Metz de 1.5 milyon Euro karşılığında Portekiz ekibi Vizela'da forma giyen Koffi Kouao'ı transfer etti.













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