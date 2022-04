Atakaş Hatayspor'da forma giyen Gürcü kanat oyuncusu Saba Lobjanidze, ülkesi basınına açıklamalarda bulundu.



Hatayspor'da performansını değerlendiren Saba Lobjanidze, "İyi rakamlarım var. Takıma yararlı bir futbolcu olduğumu düşünüyorum. Her zaman daha iyisini yapmayı hedefliyorum ve başardıklarımla övünmek yerine üzerine koymaya çalışıyorum. Her maça ayrı ayrı hazırlanıp yapabildiğimin en iyisini yapmaya, kendimi zorlamaya çalışıyorum. Attığım gollerin veya yaptığım asistlerin yeterli olduğunu asla düşünmem." ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE BİR RÜYA"



Hakkındaki Fenerbahçe iddialarını da yanıtlayan Gürcü oyuncu, "Haberleri ben de gördüm. İyi bir futbolcu haline geldiğinizde sizinle ilgilenen çok kulüp oluyor. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün benimle ilgilenmesi gururumu okşadı. Orada oynamak benim için bir rüya olur ancak ortada resmi bir teklifin olmadığını söyleyebilirim. Hatayspor ile olan sözleşmem devam ediyor ve gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Benim şu an için tek düşüncem bir sonraki maça kazanmak." dedi.



"HATAY İLE AVRUPA ZOR"



Takımın ligdeki durumunu hakkında konuşan Saba Lobjanidze, "Bu sezon Hatayspor ile Avrupa kupalarına katılma şansımız çok düşük. Lig oldukça zorlu geçiyor ve Avrupa'ya katılım hakkı için birçok kulüp rekabet içinde. Şu an 9. sıradayız ancak Avrupa kupaları bölgesi sadece 5 puan yukarıda." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.



Saba Lobjanidze, bu sezon Atakaş Hatayspor formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 8 gol 9 asistlik performans sergiledi.





