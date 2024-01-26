Ryan Kent, Dinamo Zagrebli gibi!

Fenerbahçe, bedelsiz aldığı Ryan Kent'i 3 milyon euro bonservis geliriyle Dinamo Zagreb'e satmak üzere...

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Ryan Kent, Dinamo Zagrebli gibi!
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26 Ocak 2024 12:10
Dinamo Zagreb, Ryan Kent'in transferi için Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerin sezon öncesi bedelsiz olarak kadroya kattığı İngiliz sol açık için en az 3 milyon Euro bonservis bedeli beklentisi bulunuyor.

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Sergej Jakirovic "Kent, Avrupa seviyesinde bir oyuncu" diyerek transfer etmek istediklerini açıkladı. 

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