Dinamo Zagreb, Ryan Kent'in transferi için Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerin sezon öncesi bedelsiz olarak kadroya kattığı İngiliz sol açık için en az 3 milyon Euro bonservis bedeli beklentisi bulunuyor.
Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Sergej Jakirovic "Kent, Avrupa seviyesinde bir oyuncu" diyerek transfer etmek istediklerini açıkladı.
Sarı-lacivertlilerin sezon öncesi bedelsiz olarak kadroya kattığı İngiliz sol açık için en az 3 milyon Euro bonservis bedeli beklentisi bulunuyor.
Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Sergej Jakirovic "Kent, Avrupa seviyesinde bir oyuncu" diyerek transfer etmek istediklerini açıkladı.