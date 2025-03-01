Ryan Babel'den flaş hakem itirafı!

Hollanda Milli Takımı'nın eski futbolcusu ve Süper Lig'de 4 farklı takımda forma giyen Ryan Babel, Trabzonspor'un eski futbolcusu Obi Mikel ile katıldığı bir programda Türkiye'de top koşturduğu dönemlere dair dikkat çeken ifadeler kullandı.
Ryan Babel, "Kazanmak için gerçekten daha iyi olmak zorundasınız. Çünkü aksi takdirde bu hakemler neler yapar..." dedi. Bu sırada ise Obi Mikel, gülerek "Bunları o söylüyor ben değil. Ben bir şey söylemedim" ifadelerini kullandı.
"Hakem bize yardım etti"
Sözlerine devam eden Ryan Babel, "Dinle, neyse o'dur. Ben oradaydım. 10 sene boyunca Türkiye'de oynadım. Dört farklı takımda oynadım. İki küçük kulüpte, iki büyük takımda oynadım. İtiraf etmeliyim; Galatasaray'da oynarken bazı maçları kazanırdık. Biliyordum ki 'Bugün çok şanslıydık (!)' Bugün şanslıydık çünkü hakem bize yardım etti" ifadelerini kullandı.
Obi Mikel: "Jose'yi dinlediğinizde bunu hissediyorsunuz"
Yıllarca Chelsea'de mücadele eden ve bir dönem Trabzonspor için de top koşturan Obi Mikel, Babel'e "Jose Mourinho'yu dinlediğinizde bunu hissediyorsunuz. Ben onun sözlerini tekrarlamıyorum ama bence o ligde garip bir şey olduğunu düşünüyor. Bence kesinlikle orada tuhaf bir şeyler dönüyor" diyerek destek verdi.
"Hem Fenerbahçe'yi hem hakemi yenmek zorundasınız"
Babel, "Türkiye Ligi hakkında çok şey var. Yani 'Burada neler oluyor' diyeceğiniz türden. Fenerbahçe deplasmanına gidiyorsun. Beşiktaş veya başka herhangi bir takım olarak düşünebilirsiniz. Hem Fenerbahçe'yi, hem taraftarı, hem de hakemi yenmek zorundasınız. Çünkü aksi takdirde hakemler neler yapar. Neyse odur." ifadelerini kullandı.
Babel'in Türkiye performansı
Babel, Kasımpaşa'da 59 maçta 14 gol, 12 asist, Beşiktaş'ta 89 maçta 29 gol, 12 asist, Galatasaray'da 100 maçta 17 gol, 8 asist, Eyüpspor'da 29 maçta 5 gol, 1 asist kaydetti.
Ryan Babel, "Kazanmak için gerçekten daha iyi olmak zorundasınız. Çünkü aksi takdirde bu hakemler neler yapar..." dedi. Bu sırada ise Obi Mikel, gülerek "Bunları o söylüyor ben değil. Ben bir şey söylemedim" ifadelerini kullandı.
"Hakem bize yardım etti"
Sözlerine devam eden Ryan Babel, "Dinle, neyse o'dur. Ben oradaydım. 10 sene boyunca Türkiye'de oynadım. Dört farklı takımda oynadım. İki küçük kulüpte, iki büyük takımda oynadım. İtiraf etmeliyim; Galatasaray'da oynarken bazı maçları kazanırdık. Biliyordum ki 'Bugün çok şanslıydık (!)' Bugün şanslıydık çünkü hakem bize yardım etti" ifadelerini kullandı.
Obi Mikel: "Jose'yi dinlediğinizde bunu hissediyorsunuz"
Yıllarca Chelsea'de mücadele eden ve bir dönem Trabzonspor için de top koşturan Obi Mikel, Babel'e "Jose Mourinho'yu dinlediğinizde bunu hissediyorsunuz. Ben onun sözlerini tekrarlamıyorum ama bence o ligde garip bir şey olduğunu düşünüyor. Bence kesinlikle orada tuhaf bir şeyler dönüyor" diyerek destek verdi.
"Hem Fenerbahçe'yi hem hakemi yenmek zorundasınız"
Babel, "Türkiye Ligi hakkında çok şey var. Yani 'Burada neler oluyor' diyeceğiniz türden. Fenerbahçe deplasmanına gidiyorsun. Beşiktaş veya başka herhangi bir takım olarak düşünebilirsiniz. Hem Fenerbahçe'yi, hem taraftarı, hem de hakemi yenmek zorundasınız. Çünkü aksi takdirde hakemler neler yapar. Neyse odur." ifadelerini kullandı.
Babel'in Türkiye performansı
Babel, Kasımpaşa'da 59 maçta 14 gol, 12 asist, Beşiktaş'ta 89 maçta 29 gol, 12 asist, Galatasaray'da 100 maçta 17 gol, 8 asist, Eyüpspor'da 29 maçta 5 gol, 1 asist kaydetti.