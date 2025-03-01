Ryan Babel'den flaş hakem itirafı!

Hollanda Milli Takımı'nın eski futbolcusu ve Süper Lig'de 4 farklı takımda forma giyen Ryan Babel, Trabzonspor'un eski futbolcusu Obi Mikel ile katıldığı bir programda Türkiye'de top koşturduğu dönemlere dair dikkat çeken ifadeler kullandı.Ryan Babel,dedi. Bu sırada ise Obi Mikel, gülerekifadelerini kullandı.Sözlerine devam eden Ryan Babel,ifadelerini kullandı.Yıllarca Chelsea'de mücadele eden ve bir dönem Trabzonspor için de top koşturan Obi Mikel, Babel'ediyerek destek verdi.Babel, "Türkiye Ligi hakkında çok şey var. Yani 'Burada neler oluyor' diyeceğiniz türden. Fenerbahçe deplasmanına gidiyorsun. Beşiktaş veya başka herhangi bir takım olarak düşünebilirsiniz. Hem Fenerbahçe'yi, hem taraftarı, hem de hakemi yenmek zorundasınız. Çünkü aksi takdirde hakemler neler yapar. Neyse odur." ifadelerini kullandı.Babel, Kasımpaşa'da 59 maçta 14 gol, 12 asist, Beşiktaş'ta 89 maçta 29 gol, 12 asist, Galatasaray'da 100 maçta 17 gol, 8 asist, Eyüpspor'da 29 maçta 5 gol, 1 asist kaydetti.