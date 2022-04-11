Ryan Babel'den Fenerbahçe derbisi yorumu

Ryan Babel, Fenerbahçe'ye mağlup oldukları karşılaşmanın değerlendirmesini yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ryan Babel'den Fenerbahçe derbisi yorumu
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11 Nisan 2022 00:05
Galatasaraylı Ryan Babel, Fenerbahçe derbisinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılı oyuncu yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin sahadan galip gelmesini "Küçük detaylar bu tip maçlara çok önemli. Fenerbahçe sahada küçük detayları kazandı ve sonucu elde etti." sözleriyle açıkladı.

Röportajda muhabirin sorduğu "Oyunu nasıl değerlendirir?" sözlerine ise Ryan Babel, "İlk soruda yanıtı verdim." karşılığını verdi.

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