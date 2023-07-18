Türkiye'de Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından Eyüpspor'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Ryan Babel, sosyal medya hesabından ev kirası ve Türk Lirası ile ilgili paylaşımlar yaptı.
"TÜRK LİRASI NE OLACAK?"
Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Ryan Babel "2013 yılında Türkiye'ye geldiğimde 1 Dolar, 2.6 Türk Lirası civarındaydı. Bugün 1 Dolar, 26 Türk Lirası'ndan fazla. Türk parası çok büyük değer kaybetti. 10 yıl sonra Türk Lirası ne durumda olacak? Maaşınızı Türk lirası olarak alırsanız ve maaşınızı emeklilik için biriktirmeye çalışırsanız, paranız yavaş yavaş sıfıra inmeden hayat birikiminizi bu şekilde nasıl koruyabilirsiniz? Maaşını Türk lirası olarak kazanan ortalama bir insanın, birikimlerini nasıl koruyabileceği hakkındaki çözümleri söylemenizi bekliyorum." ifadelerini kullandı.
"KİRAMA %100 ZAM YAPILDI!"
Kira artışları hakkında da paylaşım yapan 36 yaşındaki Hollandalı futbolcu "Ev sahibim, kira ücretime %100 zam yaptı. Türkiye'deki ev sahipleri, Türk Lirası'ndaki düşüş nedeniyle kira ücretlerini çılgınca arttırmaktan başka çareleri kalmadı." dedi.
Ryan Babel'in bu paylaşımlarını bazıları haklı buldu. Bazıları ise "Milyonlarca lira kazanıyorsunuz, bu zamlar sizi etkilemez" yorumu yaptı.
"TÜRK LİRASI NE OLACAK?"
Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Ryan Babel "2013 yılında Türkiye'ye geldiğimde 1 Dolar, 2.6 Türk Lirası civarındaydı. Bugün 1 Dolar, 26 Türk Lirası'ndan fazla. Türk parası çok büyük değer kaybetti. 10 yıl sonra Türk Lirası ne durumda olacak? Maaşınızı Türk lirası olarak alırsanız ve maaşınızı emeklilik için biriktirmeye çalışırsanız, paranız yavaş yavaş sıfıra inmeden hayat birikiminizi bu şekilde nasıl koruyabilirsiniz? Maaşını Türk lirası olarak kazanan ortalama bir insanın, birikimlerini nasıl koruyabileceği hakkındaki çözümleri söylemenizi bekliyorum." ifadelerini kullandı.
"KİRAMA %100 ZAM YAPILDI!"
Kira artışları hakkında da paylaşım yapan 36 yaşındaki Hollandalı futbolcu "Ev sahibim, kira ücretime %100 zam yaptı. Türkiye'deki ev sahipleri, Türk Lirası'ndaki düşüş nedeniyle kira ücretlerini çılgınca arttırmaktan başka çareleri kalmadı." dedi.
Ryan Babel'in bu paylaşımlarını bazıları haklı buldu. Bazıları ise "Milyonlarca lira kazanıyorsunuz, bu zamlar sizi etkilemez" yorumu yaptı.