Ryan Babel'den derbi yorumu: 'İki takım arasındaki fark çok küçük!'

Türk futbolunun iki devi Galatasaray ile Fenerbahçe sezonun en kritik derbisinde bugün saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.Mücadele öncesinde Türkiye'de birçok takımda forma giyen ve Galatasaray'ın formasını da terleten Hollandalı futbolcu Ryan Babel, HT Spor'dan Çağatay Çelik'e özel açıklamalarda bulundu.İşte Babel'in açıklamları:"Derbilerdeki atmosfer futbol oynamak için her zaman inanılmazdı çok fazla duygu ve yoğunluk vardı. Hem Beşiktaş hem de Galatasaray ile oynadığım tüm derbilerden keyif aldım. Derbileri gerçekten kıyaslayamazsınız. Ülkedeki her derbi özeldir. Türkiye'de birçok takım İstanbul'da ama Hollanda'da farklı bir şehir olan Feyenoord ile derbimiz var."Kadıköy'de kazanmanın kolay olmadığını biliyorduk. Bu yüzden eğer kazanabiliyorsanız, bu büyük bir başarıdır. Fenerbahçe kendi stadında her zaman zorlu bir rakipti. Oyuncular kesinlikle derbilere farklı hazırlanıyorlar çünkü taraftarların haftalar öncesinden bu konu hakkında konuştuklarını hissedebiliyorsunuz. Basın da her gün bu konu hakkında konuşuyor, bu yüzden herkesin dikkatini verdiğini biliyorsunuz."Her iki takım da çok formda ve harika teknik direktörlerle harika bir kadroya sahipler. Gerçekten bir takımı işaret etmek zor çünkü farkın çok küçük olduğunu düşünüyorum. Yani iş detaylara ve biraz da şansa kalıyor. Galatasaray tarafındaki kilit oyuncular Muslera, Torreira, Mertens, Osimhen olacaktır. Fenerbahçe tarafında ise Mert Hakan, Tadic, Talisca ve Nesyri olacaktır""Teknik direktörlük yapmayı düşünüyorum ama şu anda değil. Şu anda Dubai'de bir futbol okulu üzerinde çalışıyorum ve hala ne yapmak istediğimi araştırıyorum."