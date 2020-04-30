'Ryan Babel çok zeki, o bir savaşçı'

Kariyerinin büyük bölümünü Ajax ve Valencia'da geçiren; şu anda Hollanda U21'de yardımcı antrenörlük yapan Hedwiges Maduro, Galatasaray'dan Ajax'a kiralanan Ryan Babel hakkında konuştu.
Galatasaray'dan sonra Ajax'ta da eleştirelerin hedefi haline gelen Ryan Babel'e sehip çıkan Maduro, 33 yaşındaki futbolcunun takdirlik işler yaptığına dikkat çekti.
"BABEL'İN KARİYERİNE BAKIN"
Maduro açıklamasında, "Ryan gerçekten iyi ve akıllı bir çocuk. Ne yaptığını gayet iyi biliyor. İnsanlar bazen bunu fark etmiyorlar. Babel'in kariyerine bakarsanız; Orta Doğu'ya gittiğinde birçok insan ondan vazgeçmişti. Daha sonra neler yaptığına, neleri başardığına bir bakın. Hollanda Milli Takımı'na yeniden girmek için savaştı, bu gerçekten harika" sözlerini kullandı.
Klaas Jan Huntelaar için de konuşan Maduro, "Biraz daha hızlı olsaydı dünyanın zirvesini görürdü; bir çeşit Benzema olurdu" açıklamasını yaptı.
Al Ain'e giden Babel, buradan Deportivo'ya transfer olmuş daha sonra ise Beşiktaş, Fulham, Galatasaray ve Ajax forması giymişti.
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Galatasaray'dan sonra Ajax'ta da eleştirelerin hedefi haline gelen Ryan Babel'e sehip çıkan Maduro, 33 yaşındaki futbolcunun takdirlik işler yaptığına dikkat çekti.
"BABEL'İN KARİYERİNE BAKIN"
Maduro açıklamasında, "Ryan gerçekten iyi ve akıllı bir çocuk. Ne yaptığını gayet iyi biliyor. İnsanlar bazen bunu fark etmiyorlar. Babel'in kariyerine bakarsanız; Orta Doğu'ya gittiğinde birçok insan ondan vazgeçmişti. Daha sonra neler yaptığına, neleri başardığına bir bakın. Hollanda Milli Takımı'na yeniden girmek için savaştı, bu gerçekten harika" sözlerini kullandı.
Klaas Jan Huntelaar için de konuşan Maduro, "Biraz daha hızlı olsaydı dünyanın zirvesini görürdü; bir çeşit Benzema olurdu" açıklamasını yaptı.
Al Ain'e giden Babel, buradan Deportivo'ya transfer olmuş daha sonra ise Beşiktaş, Fulham, Galatasaray ve Ajax forması giymişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın