Rudi Garcia'dan Genoa'ya ret!

Genoa'nın teknik direktörlük için Rudi Garcia ile görüştüğü ancak Fransız teknik adamın teklifi kabul etmediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Rudi Garcia'dan Genoa'ya ret!
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13 Ocak 2022 15:04
İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'nın, teknik direktörlük için Rudi Garcia'ya teklif götürdüğü ifade edildi.

İtalyan basınında yer alan haberde; İtalyan ekibinin Fransız teknik adam ile görüştüğü ancak Garcia'nın teklifi reddettiği aktarıldı.

Garcia'nın, küme düşmeye oynayan bir takımda çalışmak istemediği için teklife sıcak bakmadığı vurgulandı.

Genoa'nın, Garcia'nın olumsuz dönüşünün ardından teknik direktörlük için Bruno Labadia'ya teklif götüreceği belirtildi.

SHEVCHENKO ŞU AN DEVAM EDİYOR!

Öte yandan basında Genoa'nın, takımın mevcut teknik direktörü Andriy Shevchenko ile sözleşmesini şu an feshetmediği de kaydedildi.

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