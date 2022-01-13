Rudi Garcia'dan Genoa'ya ret!

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'nın, teknik direktörlük için Rudi Garcia'ya teklif götürdüğü ifade edildi.



İtalyan basınında yer alan haberde; İtalyan ekibinin Fransız teknik adam ile görüştüğü ancak Garcia'nın teklifi reddettiği aktarıldı.



Garcia'nın, küme düşmeye oynayan bir takımda çalışmak istemediği için teklife sıcak bakmadığı vurgulandı.



Genoa'nın, Garcia'nın olumsuz dönüşünün ardından teknik direktörlük için Bruno Labadia'ya teklif götüreceği belirtildi.



SHEVCHENKO ŞU AN DEVAM EDİYOR!



Öte yandan basında Genoa'nın, takımın mevcut teknik direktörü Andriy Shevchenko ile sözleşmesini şu an feshetmediği de kaydedildi.





İLGİLİ VİDEO