Ruben Amorim: "Altay Bayındır oynayacak"

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, FA Cup'taki Arsenal maçında Altay Bayındır'ın forma giyeceğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ruben Amorim: 'Altay Bayındır oynayacak'
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10 Ocak 2025 16:52
Son güncelleme 10 Ocak 2025 16:53
Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, FA Cup'taki Arsenal maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, Arsenal karşısında kalede Altay Bayındır'ın oynayacağını söyledi. Amorim, "Arsenal karşısında kalemizde Altay Bayındır olacak." ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki file bekçisi, bu sezon daha önce 3 maçta Manchester United'ın kalesini korumuştu.

Arsenal ile Manchester United, FA Cup üçüncü tur maçında 12 Ocak Pazar günü saat 18.00'de karşı karşıya gelecek.

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