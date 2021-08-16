Rony Lopes için ya Galatasaray ya da Olympiakos!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Rony Lopes'in transferi için Sevilla'ya resmi teklifini sundu ve beklemeye geçti.



İsveçli Augustinsson'un transferinden sonra tamamen gözden çıkarılan Rony Lopes'in transferi için Galatasaray'dan kiralık teklifi alan Sevilla, diğer bir yandan da Olympiakos'un teklifini değerlendiriyor.



Lopes için 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu koymak isteyen Sevilla, bu opsiyonu zorunlu tutmak istiyor ancak ne Galatasaray ne de Olympiakos bu "zorunlu opsiyonu" kabul etmiyor.



Sevilla tarihininin (23 milyon euro) en pahalı transferi olan Rony Lopes için Galatasaray ve Olympiakos ile görüşen Sevilla, Portekizli futbolcu ile de bu hafta içerisinde bir görüşme gerçekleştirecek ve oyuncunun kendi tercihini de masaya yatıracak.



Sevilla'dan kesin olarak ayrılacak olan Rony Lopes, seçimini ya Galatasaray'dan yana kullanacak ya da Olympiakos'tan...



EDİTÖR'ÜN NOTU:



Sevilla'dan yılda 3.3 milyon euro garanti maaş alan Rony Lopes şayet maaş indirimine gitmez ise Galatasaray'ın bu transferi gerçekleştirme ihtimali oldukça düşük gözüküyor. Maaş skalasını 2.5 milyon euro seviyesine düşürmek isteyen Galatasaray, 3 milyon euro ve üzeri sözleşmesi olan futbolcuların sözleşmesinden çıkmak için büyük bir çaba sarfediyor.



