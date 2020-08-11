Ronaldinho için kritik gün 24 Ağustos

Ronaldinho, 24 Ağustos'ta Paraguay'da mahkemeye çıkacak.L'Equipe'te yer alan habere göre; 24 Ağustos'taki mahkemde Ronaldinho'nun serbest kalması için bir duruşma olacak. Şu an ev hapsinde olan Ronaldinho'dan savcılar, 90 bin dolar tazminat ücreti istendi. Bu ücretin nedeni olarak topluma verilen zarar gösterildi.Ronaldinho'nun ağabeyi Ronaldo Assis'ten ise benzer suç nedeniyle 110 bin dolar tazminat talep edildi.24 Ağustos'taki görüşmede hem tazminat ücreti, hem de Ronaldinho ve ağabeyinin ülkeden çıkışı görüşülecek.