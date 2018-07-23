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Roma, Alisson'un alternatifini buldu! 63 milyon fark

Roma, Liverpool'a sattığı Alisson Becker'in yerine Danimarkalı kaleci Robin Olsen'i transfer etmeye çok yakın.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Roma, Alisson'un alternatifini buldu! 63 milyon fark
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23 Temmuz 2018 01:24
Alisson Becker'i rekor bir satışla Liverpool'a gönderen Roma, yeni file bekçisini Danimarka'da buldu.

İsveç ve İtalya basınında yer alan haberlere göre; Roma, 28 yaşındaki file bekçisi Robin Olsen için Kopenhag ile 12 milyon euroya anlaştı.

63 MİLYON EURO CEPTE

Aftonbladet'te yer alan haberde; Olsen'in bu hafta İtalya'ya gideceği ve resmi imzaların atılacağı belirtildi.

Liverpool'a Alisson Becker'i 75 milyon euroya satan Roma'nın kaleci transferinde 63 milyon euro kar edeceği vurgulandı.

Kopenhag'ta 3 sezon forma giyen İsveçli kaleci, geçtiğimiz sezon 37 maçta 45 gol yedi ve 11 maçta kalesini gole kapadı.



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