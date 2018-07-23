Alisson Becker'i rekor bir satışla Liverpool'a gönderen Roma, yeni file bekçisini Danimarka'da buldu.
İsveç ve İtalya basınında yer alan haberlere göre; Roma, 28 yaşındaki file bekçisi Robin Olsen için Kopenhag ile 12 milyon euroya anlaştı.
63 MİLYON EURO CEPTE
Aftonbladet'te yer alan haberde; Olsen'in bu hafta İtalya'ya gideceği ve resmi imzaların atılacağı belirtildi.
Liverpool'a Alisson Becker'i 75 milyon euroya satan Roma'nın kaleci transferinde 63 milyon euro kar edeceği vurgulandı.
Kopenhag'ta 3 sezon forma giyen İsveçli kaleci, geçtiğimiz sezon 37 maçta 45 gol yedi ve 11 maçta kalesini gole kapadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
İsveç ve İtalya basınında yer alan haberlere göre; Roma, 28 yaşındaki file bekçisi Robin Olsen için Kopenhag ile 12 milyon euroya anlaştı.
63 MİLYON EURO CEPTE
Aftonbladet'te yer alan haberde; Olsen'in bu hafta İtalya'ya gideceği ve resmi imzaların atılacağı belirtildi.
Liverpool'a Alisson Becker'i 75 milyon euroya satan Roma'nın kaleci transferinde 63 milyon euro kar edeceği vurgulandı.
Kopenhag'ta 3 sezon forma giyen İsveçli kaleci, geçtiğimiz sezon 37 maçta 45 gol yedi ve 11 maçta kalesini gole kapadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın