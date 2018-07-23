rekor bir satışlagönderen Roma, yeni file bekçisini Danimarka'da buldu.İsveç ve İtalya basınında yer alan haberlere göre; Roma, 28 yaşındaki file bekçisi Robin Olsen için Kopenhag ile 12 milyon euroya anlaştı.Aftonbladet'te yer alan haberde; Olsen'in bu hafta İtalya'ya gideceği ve resmi imzaların atılacağı belirtildi.Liverpool'a Alisson Becker'i 75 milyon euroya satan Roma'nın kaleci transferinde 63 milyon euro kar edeceği vurgulandı.Kopenhag'ta 3 sezon forma giyen İsveçli kaleci, geçtiğimiz sezon 37 maçta 45 gol yedi ve 11 maçta kalesini gole kapadı.