  •  
    Slavia'dan flaş açıklama! "Üzülerek söylüyorum"
  •  
    İşte BEDELLİ askerlik bekleyen 23 futbolcu!..
  •  
    F.Bahçe de vazgeçmiyor 'Transferi an meselesi!'
  •  
    Süper Lig'de TARİHİ bir dönem şu an sona erdi
  •  
    Türkiye'de neler oluyor? Son dakika transferleri!

Roma, Alisson için rekor kırarak anlaştı

Roma, Liverpool'un kaleci Alisson için 75 milyon euroluk teklifini kabul etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Roma, Alisson için rekor kırarak anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Temmuz 2018 14:40
Premier League ekiplerinden Liverpool, bir süredir peşinde olduğu Alisson transferinde mutlu sona yaklaştı.

Kaleci arayışlarını sürdüren Liverpool, Roma'yı Alisson için ikna etti. İngiliz basınına göre Roma, Liverpool'un Alisson için yaptığı 75 milyon euroluk teklifi kabul etti. Alisson bu bonservis ile, dünyada bir kaleci için en çok bonservis ödenenler listesinde ilk sıraya çıkacak. Alisson'dan önce 52,8 milyon euro ile rekor Buffon'a aitti. (17 yıl sonra)

Liverpool'un Brezilyalı başarılı kalecinin transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Roma, Alisson'u 2016 yılında Internacional'den 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.



TAFFAREL: ''HEM YAKIŞIKLI, HEM YETENEKLİ...''

Brezilya Milli Takımı ve Galatasaray'ın efsane kaleci antrenörü Taffarel de, birçok röportajında Alisson hakkında övgü dolu ifadeler kullanmıştı.

Taffarel, Alisson ile ilgili ''Hem yakışıklı hem yetenekli bir kaleciyi hiç görmemiştim. Alisson, dünyanın en iyi kalecileri arasında, Courtois, David De Gea, ve Manuel Nauer ile kıyaslanabilir'' ifadelerini kullanmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için