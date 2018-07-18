Roma, Alisson için rekor kırarak anlaştı

TAFFAREL: ''HEM YAKIŞIKLI, HEM YETENEKLİ...''

Premier League ekiplerinden Liverpool, bir süredir peşinde olduğutransferinde mutlu sona yaklaştı.Kaleci arayışlarını sürdüren Liverpool, Roma'yı Alisson için ikna etti. İngiliz basınına göre Roma, Liverpool'un Alisson için yaptığıteklifi kabul etti.bu bonservis ile, dünyada bir kaleci için en çok bonservis ödenenler listesinde ilk sıraya çıkacak. Alisson'dan önce 52,8 milyon euro ile rekor'a aitti. (17 yıl sonra)Liverpool'un Brezilyalı başarılı kalecinin transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.Roma, Alisson'u 2016 yılında Internacional'den 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.Brezilya Milli Takımı ve Galatasaray'ın efsane kaleci antrenörü Taffarel de, birçok röportajında Alisson hakkında övgü dolu ifadeler kullanmıştı.Taffarel, Alisson ile ilgiliifadelerini kullanmıştı.