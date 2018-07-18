Roma, Alisson için rekor kırarak anlaştı

Premier League ekiplerinden Liverpool, bir süredir peşinde olduğu Alisson transferinde mutlu sona yaklaştı.
Kaleci arayışlarını sürdüren Liverpool, Roma'yı Alisson için ikna etti. İngiliz basınına göre Roma, Liverpool'un Alisson için yaptığı 75 milyon euroluk teklifi kabul etti. Alisson bu bonservis ile, dünyada bir kaleci için en çok bonservis ödenenler listesinde ilk sıraya çıkacak. Alisson'dan önce 52,8 milyon euro ile rekor Buffon'a aitti. (17 yıl sonra)
Liverpool'un Brezilyalı başarılı kalecinin transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
Roma, Alisson'u 2016 yılında Internacional'den 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
TAFFAREL: ''HEM YAKIŞIKLI, HEM YETENEKLİ...''
Brezilya Milli Takımı ve Galatasaray'ın efsane kaleci antrenörü Taffarel de, birçok röportajında Alisson hakkında övgü dolu ifadeler kullanmıştı.
Taffarel, Alisson ile ilgili ''Hem yakışıklı hem yetenekli bir kaleciyi hiç görmemiştim. Alisson, dünyanın en iyi kalecileri arasında, Courtois, David De Gea, ve Manuel Nauer ile kıyaslanabilir'' ifadelerini kullanmıştı.
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Kaleci arayışlarını sürdüren Liverpool, Roma'yı Alisson için ikna etti. İngiliz basınına göre Roma, Liverpool'un Alisson için yaptığı 75 milyon euroluk teklifi kabul etti. Alisson bu bonservis ile, dünyada bir kaleci için en çok bonservis ödenenler listesinde ilk sıraya çıkacak. Alisson'dan önce 52,8 milyon euro ile rekor Buffon'a aitti. (17 yıl sonra)
Liverpool'un Brezilyalı başarılı kalecinin transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
Roma, Alisson'u 2016 yılında Internacional'den 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
TAFFAREL: ''HEM YAKIŞIKLI, HEM YETENEKLİ...''
Brezilya Milli Takımı ve Galatasaray'ın efsane kaleci antrenörü Taffarel de, birçok röportajında Alisson hakkında övgü dolu ifadeler kullanmıştı.
Taffarel, Alisson ile ilgili ''Hem yakışıklı hem yetenekli bir kaleciyi hiç görmemiştim. Alisson, dünyanın en iyi kalecileri arasında, Courtois, David De Gea, ve Manuel Nauer ile kıyaslanabilir'' ifadelerini kullanmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın