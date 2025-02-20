Roland Sallai: 'Çok daha riskli oynamalıydık'

Çok daha iyi oynadık ilk maça nazaran. O maçta da çok fazla gol yemiştik. Çok daha riskli oynamamız gerekti. Başaramadık." ifadelerini kullandı.



Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçına değinen Sallai, " Futbol bu, devam etmemiz gerekli. Pazartesi çok önemli bir maç var, oynayacağımız en önemli maç..." sözlerini sarf etti.

Galatasaray 'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, 2-2 biten AZ Alkmaar maçının ardından UEFA Avrupa Ligi'nden elenmelerine değindi.İlk maçtan daha iyi oynadıklarını söyleyen Sallai,