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Rodrigo Becao için İtalya'dan sürpriz talip!

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği eski oyuncusu Rodrigo Becao'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

calendar 06 Temmuz 2025 13:51 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2025 14:22
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Rodrigo Becao için İtalya'dan sürpriz talip!
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Geçen sezon yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak olan Rodrigo Becao'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

SÜRPRİZ GELİŞME

Fenerbahçe yönetiminin yeni sezon planlamasında yer almayan Brezilyalı stoperle ilgili sürpriz bir gelişme İtalya'dan geldi.

KİRALAMA FORMÜLÜ

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin eski futbolcusunu kadroya katmak istediği ancak İtalyanlar'ın kiralama formülü üzerinde durduğu belirlendi.

RESMİ GÖRÜŞMELER YAKINDA

Taraflar arasında kısa süre içinde Becao transferi için resmi görüşmelerin başlayacağı öne sürülüyor.

Becao, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle 32 resmi maçı kaçırdı.
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