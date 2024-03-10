Rodri: "Premier Lig ve LaLiga iki farklı spor gibi"

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Rodri, İngiltere Premier Lig ile İspanya LaLiga arasındaki farkları değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Rodri: 'Premier Lig ve LaLiga iki farklı spor gibi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mart 2024 16:47
Manchester City'nin yıldız oyuncusu Rodri, İngiltere Premier Lig ile İspanya LaLiga arasındaki farkları değerlendirdi.

Fransız basınından L'Equipe'e konuşan İspanyol orta saha oyuncusu, "Premier Lig ve LaLiga iki farklı spor dalı gibi. İspanya'da oyun sabra ve taktiğe dayalıdır; takımlar topla ne yapmak istediklerini bilirler. İngiltere'de futbol daha yoğundur." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de bütün takımın aynı ritimde oynadığına dikkat çeken Rodri, "LaLiga'da, Premier Lig'deki gibi aynı ritimde oynayamazsınız çünkü takım arkadaşlarınız sizi takip etmez ve takımdan izole olursunuz." sözlerini sarf etti.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2019-20 sezonunda 70 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'den Manchester City'ye transfer olmuştu.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery