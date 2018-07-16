Roberto Martinez: ''Hazard'ın ayrılmasının vakti geldi''

2018 FIFA Dünya Kupası'nda turnuva 3.'sü olarak evine dönen Belçika'da teknik direktör Roberto Martinez, öğrencisi Hazard'ın transferi hakkında konuştu.
Tecrübeli teknik adam, basında sıkça yer alan Hazard - Real Madrid flörtüne dair değerlendirmelerde bulundu.
Martinez, yaptığı açıklamada Hazard'n ayrılması için doğru zamanın geldiğin ifade etti ve, "Hazard için farklı şeyler denemenin vakti. İnsanların yeni rekabetlere ve projelere ihtiyacı var. Galiba Chelsea ve Hazard'ın ayrılması için doğru zaman geldi." dedi.
Tecrübeli teknik adam, basında sıkça yer alan Hazard - Real Madrid flörtüne dair değerlendirmelerde bulundu.
Martinez, yaptığı açıklamada Hazard'n ayrılması için doğru zamanın geldiğin ifade etti ve, "Hazard için farklı şeyler denemenin vakti. İnsanların yeni rekabetlere ve projelere ihtiyacı var. Galiba Chelsea ve Hazard'ın ayrılması için doğru zaman geldi." dedi.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Hazard, transferinin sinyallerini vermiş ve, ''Chelsea'de geçirdiğim 6 muhteşem yılın ardından belki de farklı şeyler keşfetmenin zamanı gelmiştir. Gidecek miyim kalacak mıyım, bunun kararını verebilirim ancak son noktayı Chelsea koyacak. Eğer gitmemi isterlerse, tercih edeceğim yeri biliyorsunuz'' diyerek açık kapı bırakmıştı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın