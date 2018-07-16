Roberto Martinez: ''Hazard'ın ayrılmasının vakti geldi''

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Hazard, transferinin sinyallerini vermiş ve, ''Chelsea'de geçirdiğim 6 muhteşem yılın ardından belki de farklı şeyler keşfetmenin zamanı gelmiştir. Gidecek miyim kalacak mıyım, bunun kararını verebilirim ancak son noktayı Chelsea koyacak. Eğer gitmemi isterlerse, tercih edeceğim yeri biliyorsunuz'' diyerek açık kapı bırakmıştı.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda turnuva 3.'sü olarak evine dönen Belçika'da teknik direktör, öğrencisitransferi hakkında konuştu.Tecrübeli teknik adam, basında sıkça yer alan Hazard - Real Madrid flörtüne dair değerlendirmelerde bulundu.Martinez, yaptığı açıklamada Hazard'n ayrılması için doğru zamanın geldiğin ifade etti ve,dedi.