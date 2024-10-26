Roberto Mancini'nin yerine sürpriz isim!

Suudi Arabistan, Roberto Mancini'nin ayrılığının ardından milli takımın başına tecrübeli teknik direktör Herve Renard'ı getirmeye hazırlanıyor. 56 yaşındaki Renard, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile anlaşmaya vararak, 24 Ekim Perşembe günü görevden ayrılan Mancini'nin yerine geçecek.



Yaklaşık 14 ay süren Mancini dönemi, tarafların "ortak anlaşma" ile yollarını ayırmasıyla sona ermişti. Renard, Suudi Arabistan erkekler takımını daha önce de çalıştırmış ve başarılı bir dönem geçirmişti. Görev için adaylar arasında en güçlü isim olarak öne çıkan Renard, ikinci kez Suudi Arabistan'ın başantrenörlüğünü üstlenmeye hazırlanıyor.



