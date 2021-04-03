Süper Lig'de 32. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



Fatih Karagümrük deplasmanda oynadığı maçta daha fazla topla oynayan taraf olurken, gol bulmayı başaramadı. Çaykur Rizespor da zaman zaman Fatih Karagümrük kalesine etkili gitmeye çalıştı ama sonuca ulaşamadı.



Ev sahibi Çaykur Rizespor'da Milan Skoda, 51 ve 56. dakikalarda gördüğü kartların ardından oyun dışında kaldı.



Ligdeki iki maçlık galibiyet serisinin ardından berabere kalan Çaykur Rizespor, puanını 35'e yükseltti. Yeni teknik direktörü Francesco Farioli yönetiminde ilk maçında puan Fatih Karagümrük, puanını 45 yaptı.



Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor, Göztepe'ye konuk olacak. Fatih Karagümrük, Hatayspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Baiano'nun yerden sert şutunda, filelere gitmekte olan topu savunmada Biglia müdahale ederek kornere çeldi. Kornerden gelen meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.

13. dakikada Sabo'nun pasında ceza sahası dışı sol çaprazında Samudio'nun dönüp yerden vuruşunda, kaleci Viviano, direk dibinde topu kontrol etmeyi başardı.

25. dakikada sağ çaprazda Salibur'un düşürülmesi ile kazanılan faul atışında, Balkoveç'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda, üst ağları sıyıran meşin yuvarlak auta çıktı.

28. dakikada Sabo'nun ara pasında ceza sahası içerisine giren Boldrin'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Viviano'yu geçen top yandan auta gitti.

42. dakikada sol taraftan kazanılan köşe vuruşunda, Boldrin'in ortasında, penaltı noktasında iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

56. dakikada Biglia'nın kısa pasında ceza yayı üzerinde Jimmy Durmaz'ın bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

67. dakikada Biglia'nın sağ taraftan ceza sahası içi sol kanadına ortasında, Jimmy Durmaz'ın gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti.



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk (Dk.46 Fernando), Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı (Dk.46 Melnjak), Dokoviç, Baiano, Samudio (Dk.81 Tunay Torun), Sabo (Dk.69 Abdullah Durak), Boldrin (Dk.90 Doğan Erdoğan), Skoda

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray Altınay (Dk.74 Hedenstad), Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Castro, Salibur (Dk.64 Bertolocci), Lens (Dk.64 Ndao), Jimmy Durmaz (Dk.84 Arvaladze), Sobiech (Dk.84 Mevlüt Erdinç)

Kırmızı Kart: Dk.56 Skoda (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk.23 İsmail Köybaşı (Çaykur Rizespor) Dk.17 Biglia, Dk.69 Sobiech (Fatih Karagümrük)



